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07.04.2020 01:39
Рубрика: Общество

Ученые изобрели тестирующий здоровье пользователей "умный туалет"

Текст: Андрей Васильев
Ученые изобрели "умный туалет", который может контролировать здоровье пользователей. Система датчиков и камер превратит туалет в "ежедневную клинику" и на ранней стадии обнаружит проблемы со здоровьем у человека.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи утверждают, что умный туалет с датчиками давления, искусственным интеллектом и камерой представляет собой уникальный способ следить за своим здоровьем. Эта модель является последней версией проекта, который разрабатывается уже несколько лет - системы, которая проверяет ежедневные движения, чтобы выявлять появление болезней. "Умный туалет", по словам экспертов, имеет преимущество перед размещаемыми на теле устройствами, поскольку людям не нужно помнить об использовании системы.

Фото: iStock
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"Мы разработали пассивную систему мониторинга здоровья человека, которая может быть легко включена в обычную повседневную рутину, требующую минимального вмешательства человека или даже не требующего вмешательства человека", - говорится в докладе группы ученых. Они надеются, что в конечном итоге "умный туалет" может выявлять практически все основные проблемы здоровья человека, начиная от диабета до инфекций мочевыводящих путей и воспалительных заболеваний кишечника.

Как пишет в журнале Nature Biomedical Engineering международная группа исследователей, предыдущие попытки создания такого туалета были дорогостоящими и предоставляли ограниченную информацию. Новая система может быть установлена на уже существующие туалеты и включает в себя большой набор датчиков и детекторов.

К ним относятся тест-полоски, которые обнаруживают контрольные показатели здоровья организма в моче, такие как глюкоза и эритроциты, а также камеры для выявления изменений, которые могут быть связаны с заболеванием внутренних органов. "Мы считаем, что наша система может предоставить ценную информацию о функциях простаты и мочевого пузыря", - пишут авторы исследования.

Фото: iStock
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Кроме того, в систему входят элементы искусственного интеллекта, реагирующие на различные категории по шкале Бристоля, которые отражают такие проблемы кишечника, как запор или диарея.

У туалета есть дополнительные функции. "Он также может собрать дополнительную информацию, такую, как общее время сидения, которое может быть использовано врачами для лечения запоров и геморроя", - пишут авторы.

Пожалуй, самым необычным моментом является то, что система по сканеру отпечатков пальцев на ручке смыва сама определяет, кто пользуется туалетом.

Ученые отметили, что нуждаются в тестировании устройства в более масштабных клинических исследованиях: на данный момент в общей сложности 21 участник протестировал "умный туалет". Они также подчеркивают необходимость разработки механизмов самоочистки, чтобы избежать ложных срабатываний в тестах, перепрограммирования системы анализа мочи у женщин, так как в настоящее время она нацелена на обработку данных у мужчин. Ученые также надеются расширить диапазон тестов для выявления употребления наркотиков, инфекций, передаваемых половым путем, и состава микрофлоры в кишечнике, отмечает The Guardian.

Общество Здоровье

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