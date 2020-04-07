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07.04.2020 13:23
Рубрика: Экономика

Узнать об открытых и закрытых авиарейсах можно в режиме онлайн

Текст: Евгений Гайва

На фоне распространения коронавирусной инфекции авиакомпании постоянно вносят коррективы в расписание, временно отменяя некоторые рейсы. Найти действующие рейсы пассажирам поможет специальный сервис "Радар надежды".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Интерактивный проект запустили в компании "Туту.ру". По данным сервиса, на 7 апреля в России открыто 399 рейсов из 3168.

Узнать об открытых и закрытых авиарейсах можно в режиме онлайн. Система собирает и анализирует информацию бортовых ответчиков и статусов аэропортов. "Радар надежды" обновляется каждые два часа. Количество открытых рейсов можно посмотреть по всем городам России, где есть аэропорт.

По мере восстановления полетов на карте будет появляться актуальная информация о карантинах, мерах проверки, особенностях контроля, уточнили в компании. Также можно будет проверить билеты и расписание.

На карте сейчас горит красный свет, означающий, что в текущий момент лучше оставаться дома.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Распространение коронавируса COVID-19

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