На фоне распространения коронавирусной инфекции авиакомпании постоянно вносят коррективы в расписание, временно отменяя некоторые рейсы. Найти действующие рейсы пассажирам поможет специальный сервис "Радар надежды".

Интерактивный проект запустили в компании "Туту.ру". По данным сервиса, на 7 апреля в России открыто 399 рейсов из 3168.

Узнать об открытых и закрытых авиарейсах можно в режиме онлайн. Система собирает и анализирует информацию бортовых ответчиков и статусов аэропортов. "Радар надежды" обновляется каждые два часа. Количество открытых рейсов можно посмотреть по всем городам России, где есть аэропорт.

По мере восстановления полетов на карте будет появляться актуальная информация о карантинах, мерах проверки, особенностях контроля, уточнили в компании. Также можно будет проверить билеты и расписание.

На карте сейчас горит красный свет, означающий, что в текущий момент лучше оставаться дома.