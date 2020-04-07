В штате Сан-Паулу спрогнозировали более 100 тысяч смертей от коронавируса

Число жертв коронавируса в бразильском штате Сан-Паулу за полгода может достичь 111 тысяч человек даже при всех мерах сдерживания распространения COVID-19. Без них количество смертей достигнет 277 тысяч. Такой прогноз сделал глава биомедицинского исследовательского центра Институт Бутантан, расположенного в городе Сан-Паулу, Димаш Коваш.

"Если бы не было мер сдерживания, мы получили бы 277 тысяч погибших в течение шести месяцев. С этими мерами у нас будет на 166 тысяч меньше смертей", - отметил Коваш. По его мнению, госпитализация потребуется 670 тысячам жителей штата, количество серьезных случаев превысит 140 тысяч. При неблагоприятном развитии ситуации (отмене ограничительных мер) эти цифры вырастут вдвое. Данный прогноз, как пишет Veja, был сделан на основе математической модели, разработанной британским Имперским колледжем, к мнению экспертов которого прислушиваются власти многих стран.

Согласно последним данным, в Бразилии зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев инфицирования коронавирусом (половина из них как раз в штате Сан-Паулу), 553 человека скончались. С 24 марта во многих штатах действуют ограничения на передвижение. Открытыми остались только предприятия, которые считаются необходимыми, например, супермаркеты и аптеки. Однако никаких принудительных мер со стороны государства для обеспечения самоизоляции не предпринимается, забота о своем здоровье полностью легла на плечи самих бразильцев. Более того, президент Жаир Болсонару призвал отказаться от карантина, поскольку он приведет страну к экономическому коллапсу. Однако с позицией главы государства не согласны ни губернаторы, которые и ввели все ограничения, ни простые жители Бразилии.