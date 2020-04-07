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07.04.2020 07:30
Рубрика: В мире

В США прожившие вместе 50 лет супруги умерли в один день от коронавируса

Текст: Андрей Васильев

Супруги из США, 72-летние Джерри и Фрэнсис Уильямсон, состоявшие в браке более 50 лет, умерли от коронавируса. Они ушли из жизни с интервалом в шесть минут, держась за руки.

Фото: iStock
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Они заболели во время морского круиза. Пару госпитализировали в Мемориальную больницу Галфпорта штата Миссисипи, где они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 9 News.

С учетом жестких правил изоляции, при которых американцам запрещено собираться одновременно группой в десять и более человек, похоронная служба транслировалась для родственников и близких на Facebook в понедельник утром.

Их духовник, пастор Рик Кларк сказал, что жизнь супругов Уильямсон можно выразить одним словом: любовь. Джерри Уильямсон долгое время служил в ВМС США, а его супруга работала врачом. Оба были на пенсии. У них двое детей, восемь внуков и 12 правнуков.

По последним данным, у 1738 человек в Миссисипи диагностирован COVID-19, 51 пациент скончался. Всего же в США заболели свыше 367 тысяч человек, число умерших приближается к 11 тысячам. Около трети из них умерли в Нью-Йорке и его округах.

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