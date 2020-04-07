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7 апреля 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 7 апреля 2020 года № 78 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации ввести на территории Владимирской области режим повышенной готовности.

2. Границей зоны территории, на которой вводится режим повышенной готовности, определить границу Владимирской области.".

1.2. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:

"Гражданам, прибывшим на территорию Владимирской области с территории других субъектов Российской Федерации:

- сообщать о своем прибытии на территорию Владимирской области по номеру телефона горячей линии департамента здравоохранения администрации области;

- обеспечить начиная с 07.04.2020 самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) по месту пребывания или жительства на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Владимирской области.".

1.3. В пункте 28 абзацы 4 и 5 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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