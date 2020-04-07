Новости

Эксперты: Закрытие школ практически не помогает сдерживать коронавирус 02:30
Марат Сафин выиграл US Open 02:25
Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси 02:09
Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19 02:05
В Польше предложили провести выборы президента по почте 00:26
В Нью-Йорке из-за переполненности моргов могут начать захоронения в парках 00:18
В Полтаве разбили мемориальную доску в память Петлюры 00:03
Фергюсон и Гэтжи подписали контракт на бой 18 апреля 06.04.2020
Бельгия начнет поэтапный выход из режима социальной изоляции 06.04.2020
Умер бывший тренер футбольных клубов "Реал" и "Барселона" 06.04.2020
СМИ: Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус 06.04.2020
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии 06.04.2020
Источник: "Сельта" не отпускала Смолова в Россию 06.04.2020
В Великом Новгороде умер пациент с коронавирусом 06.04.2020
На 95-м году жизни умерла британская кинодива Онор Блэкман 06.04.2020
Минсельхоз: Причин для подорожания сахара нет 06.04.2020
Минкомсвязь опубликовала список бесплатных интернет-ресурсов 06.04.2020
"Аэрофлот" 7 апреля доставит россиян из Бангкока 06.04.2020
Во Франции за сутки скончались более 800 человек 06.04.2020
Ученые оценили риск заражения коронавирусом при дыхании и разговоре 06.04.2020
Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса 06.04.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек 06.04.2020
В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла 06.04.2020
Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году 06.04.2020
Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение 06.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 02:05
Рубрика: В мире

Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19

Белый дом разрешил начать клинические испытания второй вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, не уточнив, какая компания получила разрешение министерства здравоохранения и социальных служб.

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
В Нью-Йорке из-за переполненности моргов могут начать захоронения в парках

Американский лидер напомнил, что тестирование аналогичной вакцины ранее начала компания Johnson & Johnson. Кроме того, Трамп отметил, что 10 "терапевтических средств" для лечения заболевания, вызываемого COVID-19, в настоящее время проходят испытания в США. А еще 15 таких препаратов находятся в стадии подготовки к испытаниям. "Это будет достаточно быстрый процесс", - пообещал глава государства.

В США коронавирусом заразились уже более 360 тысяч человек. Хотя еще несколько часов назад университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет, сообщал о 340 тысячах инфицированных.

Жертвами COVID-19 стали 10 тысяч 689 человек, информирует ТАСС.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия возобновляет спецрейсы для возвращения граждан из-за рубежа
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния