Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19

Белый дом разрешил начать клинические испытания второй вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, не уточнив, какая компания получила разрешение министерства здравоохранения и социальных служб.

Американский лидер напомнил, что тестирование аналогичной вакцины ранее начала компания Johnson & Johnson. Кроме того, Трамп отметил, что 10 "терапевтических средств" для лечения заболевания, вызываемого COVID-19, в настоящее время проходят испытания в США. А еще 15 таких препаратов находятся в стадии подготовки к испытаниям. "Это будет достаточно быстрый процесс", - пообещал глава государства.

В США коронавирусом заразились уже более 360 тысяч человек. Хотя еще несколько часов назад университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет, сообщал о 340 тысячах инфицированных.

Жертвами COVID-19 стали 10 тысяч 689 человек, информирует ТАСС.