В Италии продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Россия направила в эту страдающую страну 14 самолетов с гуманитарной помощью. На борту Ил-76 также находились военные медики, которые уже начали свою миссию. Растроганный итальянский певец Энцо Гинацци, известный как Пупо, в знак благодарности по-русски исполнил песню "Есть только миг".

Врачи Италии благодарят Россию за оказанную их стране помощь и уже видят свет в конце туннеля: до победы над вирусом еще пока далеко, но делается все возможное и даже подчас невозможное. Фото: Getty Images

Меж тем некоторые "медийные лица", знающие обстановку в Италии не понаслышке, осуждают москвичей за нарушение карантина. Так, Екатерина Мальцева, русская жена итальянского футболиста Сальваторе Боккетти, написала, что "в Италии все так же гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела".

Напомним, что общее число летальных исходов в Италии с начала пандемии превысило 10 тысяч. Очаг заражения находился на севере этой страны в провинции Ломбардия. С ней граничит регион Пьемонт, в котором есть город Новара. В главной больнице этого города на "скорой помощи" работает 55-летний доктор Массимо Портаччи. Он рассказал "РГ-Неделя" о нынешней ситуации.

500 процентов

- Можно ли охарактеризовать события, происходящие в Италии, как национальную трагедию?

- Безусловно, это национальная трагедия, а также, я бы сказал, и международная.

- Как началась эпидемия?

- Эпидемия в Италии началась в середине февраля в регионе Ломбардия, куда в отделение "скорой помощи" поступили пациенты с кашлем, температурой и затрудненным дыханием. Это и были первые заразившиеся пациенты в нашей стране.

- Были ли какие-то сигналы, благодаря которым можно было предвидеть, что это могло случиться?

- По-моему, это можно было предвидеть. Ведь эпидемия началась в некоторых городах Китая еще в начале октября прошлого года. Поэтому можно было предположить, что рано или поздно она дойдет до Европы, а следовательно, и до Италии.

- Давно ли вы работаете в области экстренной медицины?

- Уже 25 лет. Я работаю в главной больнице города Новара. Область моих интересов - экстренная медицина (скорая помощь). Моя специализация - экстренная помощь и сосудистая хирургия. Я учился в университете Кьети, мой идентификационный номер 5772.

- Помните ли первый вызов в связи с коронавирусом?

- О да! В конце февраля я приехал домой к пациенту, у которого были температура, кашель и затрудненное дыхание. Это был первый раз, когда я столкнулся с этим типом болезни. Мужчина был очень взволнован и обеспокоен. Я дал ему кислород, лекарства, и он немного успокоился. Потом я повез его в отделение "скорой помощи"...

- Вы чувствуете себя порой беспомощным перед этой болезнью?

- Да, в этих обстоятельствах, и прежде всего перед этой болезнью мы чувствуем себя беспомощными, поскольку у нас нет вакцины для борьбы с вирусом. На сегодня мы с помощью медикаментов можем оказать хоть какую-то поддержку, чтобы помочь пациенту избежать, скажем так, ухудшения ситуации.

- Насколько возросло количество вызовов "скорой" в этот период?

- На 500 процентов! Мы работаем без перерывов и отдыха уже 40 дней. Наши рабочие смены длятся без остановки по 12 часов в день. Я только что вернулся с такой смены. Нередко мы работаем сутки без перерыва. Отдыхать, увы, не получается. Наш оперативный штаб, который находится в Новаре, постоянно штурмуют звонками люди, просящие о помощи, потому что у них очень высокая температура, доходящая до 40-41 градусов, а также крайне затрудненное дыхание. К сожалению, при таком дыхании возникают большие проблемы в общении.

- Больные сильно страдают?

- Больные очень страдают. Представьте, если человек не может дышать, что за этим может последовать? К тому же у людей очень высокая температура, поэтому больной слабо реагирует на парацетамол. Вдобавок, у них очень сильный, раздражающий кашель, весьма сложно поддающийся контролю.

Носим с собой маски

- Вы, врачи, сегодня испытываете страх, когда выезжаете на вызовы? У вас надежные средства защиты?

- Мы крайне обеспокоены, потому что боремся с невидимым врагом, на которого можно наткнуться где угодно! У нас есть средства защиты - очки, маски, перчатки, костюмы. Но, к сожалению, бывает и так, что и мы заражаемся. Сегодня много моих коллег находится в отделениях интенсивной терапии, и они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Несколько дней назад один мой дорогой коллега, хороший знакомый, который работает со мной, тоже был госпитализирован в отделение интенсивной терапии и подключен к аппарату, потому что испытывает большие трудности с дыханием и у него очень высокая температура. Есть много случаев смертей врачей.

- Но вы продолжаете действовать. Кто-то из ваших коллег приходит в отчаяние, плачет?

- Мы продолжаем действовать, усердно работаем и полностью отдаем себя. Но спустя много часов работы мы видим, как умирают люди - и это очень тяжело принять. Я часто вижу, как плачут мои коллеги, врачи и медсестры, ведь несмотря на все наши старания, многие люди умирают...

- Вы боитесь принести заразу в свой дом?

- Да, я очень боюсь как принести это в дом, так и заразиться, потому что коронавирус очень агрессивен и легко распространяется. Наиболее быстрое распространение происходит воздушно-капельным путем, поэтому мы носим с собой маски. Ведь именно это нехитрое средство защиты может защитить нас от слюны и других жидкостей, которые выделяются при чихании, кашле и т.п.

- Кто чаще заболевает - мужчины или женщины? Старые или молодые?

- Больше всего заболевают мужчины и старики. Молодые люди и новорожденные дети, к счастью, на данном этапе защищены больше.

- Число умерших в вашей стране, к глубокому сожалению, крайне высоко...

- Да, и до последнего времени это число продолжало увеличиваться. Ситуация, конечно, не из лучших, и многие люди просто отчаялись. Умирающие не могут увидеть членов своих семей, так как из соображений безопасности их просто изолируют. Например, человек попадает в реанимацию, но никто из родственников уже не может его навестить. Посещения запрещены, и в лучшем случае разрешат только поговорить по телефону. Но если заболевший умирает, то родным и близким тело не отдадут, потому что и после смерти оно является источником заражения.

- Была информация, что умерших настолько много, что образовалась очередь на погребение...

- В настоящий момент погребение не осуществляется, потому что людей кремируют, чтобы не дать вирусу выйти наружу и остановить его распространение.

- Достаточно ли медикаментов для лечения больных? Хватает ли аппаратов ИВЛ?

- Да, медикаментов достаточно, но в настоящий момент еще не существует вакцины, способной побороть коронавирус. Средств защиты тоже достаточно, у нас есть маски, очки, перчатки, правда, но мы ощущаем некоторую нехватку аппаратов ИВЛ, которые нужны для поддержки дыхания пациентов, находящихся в особенно тяжелом положении.

- И у вас в стране недавно было открыто несколько новых больниц...

- О да! Итальянское правительство создало в больницах много мест и открыло новые больницы и отделения, чтобы помочь как можно большему числу заболевших.

А что такое - гречка?

- Итальянцы придерживаются правила пребывания дома?

- Да, в основном его придерживаются, правда, кроме отдельных случаев в некоторых районах и в определенные часы. Нарушителей наказывают штрафом до 3000 евро.

- Есть ли запасы в магазинах? Гречку не раскупают тоннами, как это недавно было в России?

- А что такое - гречка?

- Это такая крупа, каши из которой очень популярны у нас в стране.

- Ах, да! У нас такая крупа продается в другом виде - она зеленая, и ее практически никто не берет. Но у людей не возникает трудностей, чтобы купить хлеб, молоко, пасту, овощи и другие продукты. Супермаркеты открыты в определенные часы в течение дня, полки заполнены.

- Верна ли информация о том, что в Италии доктора вообще очень часто применяют антибиотики, и поэтому пожилые люди теперь часто умирают из-за слабого иммунитета?

- Да, антибиотики в Италии используют очень часто. Однако пожилые люди, к сожалению, умирают потому, что иммунитет ослабевает по мере старения и достижения ими преклонного возраста. А коронавирус легче поражает именно этих людей.

- Италия - страна футбола. Могла ли эта зараза распространиться также из-за того, что не был отменен один из важных футбольных матчей?

- Безусловно, футбол в Италии очень важен. Возможно, в начале всю ситуацию недооценили, и матчи были проведены на полных стадионах. Но в настоящий момент футбольный чемпионат приостановлен, как и соревнования по другим видам спорта - баскетболу, волейболу, регби. Как все мы знаем, на год была перенесена даже Олимпиада в Токио, и чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в июне этого года, отложен на 2021 год. То есть сейчас стараются максимально защитить население.

Штраф в три тысячи евро за нарушение карантина многих дисциплинировал. Фото: Getty Images

Объявлен карантин - сидите дома

- Что можете посоветовать коллегам из России, чтобы избежать ошибок, совершенных в Италии?

- Я советую российским коллегам не недооценивать ситуацию, так как коронавирус - очень сильный и коварный враг, который умеет отлично прятаться. Это действительно невидимый враг. Я советую своим российским друзьям и коллегам обязательно защищаться с помощью масок, очков, перчаток и защитных костюмов. Это единственный способ его остановить.

- В России объявили нерабочую неделю, по сути, карантин, а наши люди восприняли это как дополнительный отпуск, возможность шопинга и т.п. Даже заказы на бронь гостиниц в городах-курортах увеличились в три раза...

- Единственный способ остановить пандемию - это, прежде всего, не выходить из дома. Итальянцы тоже думали, что это их не коснется и заражения не будет. Но ведь люди не заразятся лишь в том случае, если во время карантина не будут встречаться друг с другом. Так что если объявлен карантин, то обязательно нужно находиться дома!

- Что думают итальянцы, в том числе и вы, врачи, о российской помощи Италии?

- Россия еще раз продемонстрировала свое великодушие. Ваше правительство отправило нам помощь - 160 военных медиков, 10 000 масок, 1 000 защитных костюмов, 100 аппаратов ИВЛ. Эта большая помощь нам очень нужна, и Россия продемонстрировала свою щедрость Италии и миру. Я бесконечно благодарю российский народ, ведь ваша страна на международном уровне сегодня демонстрирует то, какая она есть на самом деле!

- Вам известно, что итальянская газета La stampa оставила негативные комментарии и посчитала "бесполезной" эту помощь?

- Автора этой публикации критиковали многие наши СМИ. Итальянская пресса очень довольна российской помощью. Я не смею вас политически оценивать, но как нормальный гражданин, уверяю, что и сами итальянцы высоко оценили помощь России. Мы просто устали от этих бесплодных споров, используемых для чьей-то политической выгоды. Итальянцы оценивают факты, а не слова.

- Вы видите свет в конце туннеля? Нет ощущения, что эпидемия все-таки замедляется?

- Да, я вижу свет в конце туннеля. Распространение вируса сейчас несколько замедлилось, однако, нужно еще многое сделать, со многим бороться. Надеюсь, что всё у нас получится, ведь мы делаем все возможное и невозможное. Надеемся также на удачу и на помощь Бога.

P.S. Автор выражает благодарность Ульяне Банниковой и Светлане Кривошлыковой за перевод с итальянского и помощь в подготовке интервью.

А как в США?

Все развивается по худшему сценарию

Александр Стесин, нью-йоркский онколог, сын русских эмигрантов последней волны. Недавно вышла его книга "Нью-Йоркский обход", которая рассказывает о человеческом горе, о том, как люди встречают рак, а часто и смерть.

- Ситуация тяжелая. Сейчас приходится отменять все несрочные операции и прочие процедуры, чтобы предоставить место как можно большему количеству больных Ковидом-19. В моей специальности это особенно проблематично, так как речь идет о раковых заболеваниях, лечение которых откладывать нельзя. Мы стараемся по возможности предоставлять лечение всем, кому оно необходимо. Но для онкобольных каждый поход к врачу - это дополнительный риск заразиться коронавирусом. В общем, обстановка очень напряженная - в том числе из-за нехватки необходимых вещей от масок до аппаратов искусственной вентиляции легких. Что будет дальше, никто не знает, в данный момент все развивается по худшему сценарию. Очень надеюсь, что удастся как-то через все это пройти. Надеяться на то, что в ближайшие недели и даже месяцы все наладится, увы, не приходится…

Алексей Филиппов