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7 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 6 апреля 2020 года № 28 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:

Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17, от 27 марта 2020 года № 18, от 27 марта 2020 года № 19, от 2 апреля 2020 года № 22, от 4 апреля 2020 года № 25, от 5 апреля 2020 года № 27) следующие изменения:

1) пункт 31 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 95 следующего содержания:

"95. Ограничить до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей по розничной продаже алкогольной продукции с 18 часов 00 минут до 09 часов 00 минут.".

А.М.Осипов



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