11 стран приобрели права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу

Права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу приобрели 11 стран. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий. Он признался, что для федерации самое главное - популяризация белорусского футбола.

По словам Жардецкого, сейчас единственный в Европе не приостановленный высший дивизион показывают в 12 странах.

"Раньше он показывался лишь на территории Белоруссии. Сейчас таких стран 12, - заявил Жардецкий "РБ-Спорт". - На сегодняшний день некоторые страны берут сигнал в тестовом режиме, пока не заключены договоры, они смотрят на качество сигнала, которое мы можем обеспечить. Могу сказать, что с технической стороны мы не были готовы к такому всплеску, к повышенному интересу к белорусскому футболу".

По словам Жардецкого, доход от продажи прав не такой большой как хотелось бы, но на данный момент это не главное.

"Любой европейский канал здраво оценивает стоимость показа белорусского футбола. Поэтому на цифры не стоит обращать внимание. Как уже говорил, наша главная задача - популяризация", - сказал он.

Матч белорусского чемпионата транслирует и канал "Матч ТВ".