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08.04.2020 14:09
Рубрика: Общество

Акция "Бессмертный полк" в этом году может пройти в онлайн-формате

Текст: Анна Спицына

Празднование Дня Победы в этом году может пройти и без шествия "Бессмертного полка", считают авторы этой инициативы.

На официальном сайте "Бессмертного полка" сообщается, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

- Наша позиция: мы считаем, в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях, - говорится в этом сообщении.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости www.ria.ru
Почему снова в чести книги по истории

Показать, как нам дорог День Победы, можно и без риска для своего здоровья и здоровья окружающих, уверены организаторы. Они советуют размещать истории своих предков, переживших войну, в соцсетях, а также рассказывать о переживших войну родственниках в семейном кругу.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированного источника сообщает, что акция может пройти в виртуальном формате. Хотя, по словам этого источника, окончательное решение о судьбе всем полюбившегося шествия пока не принято:"все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации".

Общество История 75-летие Победы

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