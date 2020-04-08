Указ губернатора Алтайского края от 7 апреля 2020 года № 53 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В целях реализации решения Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 №А55-2811 и постановления Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 06.04.2020 № 632 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Алтайского края" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50) следующие изменения:

абзацы четвертый - седьмой пункта 1 изложить в редакции следующих абзацев:

"оказание:

услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, осуществляющие организацию питания для работников предприятий;

стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной ситуации;

плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением:

пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих";

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;

плановую диспансеризацию населения;

плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу и осуществление профессиональной деятельности, не приостановленной настоящим указом, и медицинских осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальных центрах;";

дополнить указ пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Гражданам, прибывшим в международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова рейсами из города Москвы, обеспечить самоизоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия;

жителям Алтайского края - в домашних условиях;

жителям, проживающим на территории другого субъекта Российской Федерации, - по месту прибытия, в случае отсутствия условий для самоизоляции - в обсерваторе.

Лицам, прибывшим на территорию Алтайского края из города Москвы другими видами транспорта, немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в городе Москве, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 8-(3852)-24-99-59.

Лицам, прибывшим на территорию Алтайского края из города Москвы, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, сообщив при этом данные о своем прибытии из города Москвы.";

в приложении к названному указу слова "сельское поселение Третьяковский сельсовет;" заменить словами "сельское поселение Староалейский сельсовет;".

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







