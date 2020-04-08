Распоряжение правительства Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 192-рп "О введении дополнительных ограничительных мероприятий на территориях закрытых административно-территориальных образований Челябинской области"

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности":

1. Ввести с 6 апреля 2020 года до окончания режима повышенной готовности, введенного распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности", на территориях закрытых административно-территориальных образований Челябинской области - Озерского городского округа, Снежинского городского округа, Трехгорного городского округа (далее именуются - ЗАТО) дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1) ограничить выезд из ЗАТО граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) в ЗАТО, с учетом подпункта 3 пункта 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности";

2) въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в ЗАТО, осуществляется при наличии согласования с администрацией ЗАТО;

3) гражданам, въезжающим на территории ЗАТО в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО, исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.

2. Администрациям ЗАТО определить порядок взаимодействия с гражданами, въезжающими на территорию ЗАТО с территорий субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







