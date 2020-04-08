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08.04.2020 20:03
Рубрика: Общество

10 шагов к красоте зрелости

Российская газета - Спецвыпуск № 77(8131)
"С возрастом кожа становится все более требовательной, и вы можете замечать, что ваш тональный крем не так легко наносится и не так хорошо держится. Но это лишь повод для того, чтобы привнести некоторые изменения в ежедневный ритуал ухода и нанесения макияжа", - считает международный визажист Clarins Ольга Комракова.
Фехтовальщица Клаудия Мария Феррейра да Коста об использовании Clarins Nutri-Lumiere: "В мои шестьдесят лет кожа все еще сияющая". Фехтовальщица Клаудия Мария Феррейра да Коста об использовании Clarins Nutri-Lumiere: "В мои шестьдесят лет кожа все еще сияющая".
Фехтовальщица Клаудия Мария Феррейра да Коста об использовании Clarins Nutri-Lumiere: "В мои шестьдесят лет кожа все еще сияющая".

Она дает пошаговые рекомендации по уходу за зрелой кожей, обращая особое внимание на новую антивозрастную линейку Clarins Nutri-Lumière.

1. Возьмите за правило делать регулярный пилинг лица и шеи, уделяя особое внимание Т-зоне. Обязательно пользуйтесь увлажняющими и питательными масками, чередуя их между собой.

Эти средства питают кожу, возвращают ей сияние, выравнивают тон и скрывают морщины

Для снятия макияжа с глаз используйте двухфазное жидкое средство, а затем приступайте к очищению лица при помощи пенки для умывания.

2. В качестве основного ухода для зрелой кожи советую обратить внимание на новую антивозрастную линейку Nutri-Lumière, разработанную для женщин старше 60 лет. На основе экстракта цветков и эсцинов плодов конского каштана эксперты Clarins создали уникальные формулы, которые активируют систему микроциркуляции и возвращают коже сияние. Сперва подготовьте кожу с помощью лосьона, далее нанесите дневную эмульсию - она оказывает комплексное антивозрастное действие.

3. Также в линейку входят дневной и ночной кремы с приятной тающей текстурой Nutri-Lumière Jour и Nuit. Они обеспечивают интенсивное питание и возвращают здоровое сияние даже истощенной коже.

4. В качестве базы под макияж используйте Lisse Minute - средство поможет выровнять тон лица и скрыть морщины.

5. Идеальное покрытие для возрастной кожи обеспечивает сочетание устойчивого тонального флюида Everlasting Youth Fluid с омолаживающим действием в сочетании с омолаживающей сывороткой Double Serum в пропорции 1:1.

7. Фиксируйте тон матирующей компактной пудрой Ever Matte, если необходимо придать лицу матовость.

6. Для области вокруг глаз используйте устойчивый консилер Instant Concealer. Его высоко пигментированная текстура перекрывает темные круги и моментально освежает взгляд.

8. Универсальная водостойкая тушь с эффектом 4D с ухаживающей формулой на основе воска голубого лотоса держится на ресницах в течение всего дня.

9. Для губ я рекомендую масло-тинт Lip Сomfort Oil Intense с кремовой текстурой, нанесенное легким слоем - это обеспечит вам устойчивый эффект макияжа.

10. Также советую обратить внимание на фиксатор для макияжа Fix' Make-Up. Это многофункциональное средство можно применять по-разному. Распыляйте спрей на лицо до или после макияжа, распыляйте на спонж для нанесения тонального средства или наносите тени влажным способом, предварительно распыляя фиксатор на кисть или аппликатор.

Clarins: Ухаживать за собой должно быть легко и приятно
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