CNN: пандемия коронавируса вызвала "войну за маски"

По сообщениям СМИ Германии, США задержали партию масок, заказанных Германией в Китае, и доставили себе в страну. Эти действия берлинский министр внутренних дел Андреас Гейзель охарактеризовал как "пиратство новой эпохи". Французские СМИ сообщили о подобных событиях - заказанные Францией маски были аналогично задержаны американцами. По сообщению Канадской вещательной корпорации, страны от Европы до Южной Америки жалуются на то, что их драгоценные медицинские материалы попадают в США тем или иным способом.

Пострадавшие страны были вынуждены принять меры по защите своих грузов с противоэпидемическими материалами. Так, департамент здравоохранения Берлина обратился к армии страны за помощью, попросив конвоировать перевозку противоэпидемических материалов и оборудования. В Бразилии, наиболее страдающей от распространения коронавируса в Южной Америке, заявили о готовности направить в Китай военные транспортные самолеты для доставки противоэпидемических грузов с тем, чтобы они не были перехвачены по пути. На этом фоне официальные лица ряда стран раскритиковали США за откровенный захват масок.

В США также ввели в действие закон об оборонном производстве, разработанный еще во времена войны на Корейском полуострове. Его цель - запрет экспорта медицинского оборудования и материалов, изготовленных в стране. Американская администрация не только приказала главному производителю масок типа N95 - компании 3M - привезти в страну маски, изготовленные компанией за рубежом, но и запретила ей экспортировать их в Канаду и страны Латинской Америки. "Нам нужны эти маски, мы не хотим, чтобы их получил кто-то другой" - такое заявление американского президента продемонстрировало наивысшую степень национального эгоизма в период борьбы с пандемией.

Многие союзники США выразили разочарование. Недавно губернатор Онтарио Даг Форд пожаловался: "Мы должны быть одной семьей. Я сильно разочаровался. Они отвергли нас - североамериканских членов семьи". Недавно во французской газете Le Monde была опубликована статья ученого Пьетра Смолара (Piotr Smolar), в которой отмечается, что вызванная коронавирусом нового типа эпидемия открыла "новый фронт" для трансатлантических отношений, наполненных многочисленными противоречиями.