Европарламент раскритиковали за урезание зарплат сотрудникам "на удаленке"

Европейский парламент (ЕП) обвинили в фактической финансовой дискриминации помощников евродепутатов. Как сообщает Politico.eu, данной категории сотрудников законодательного органа ЕС при переходе на удаленную работу будет на четверть урезана зарплата.

При этом сами работающие на удаленке и самоизолировавшиеся в условиях эпидемии короновируса в ЕС депутаты Европарламента продолжат получать полное вознаграждение (около 9 тысяч евро в месяц).

Впрочем, помощники европейских законодателей могут рассчитывать на зарплату в полном объеме, только в случае их работы в официальных офисах ЕП. Они, напомним располагаются в Брюсселе, Страсбурге или Люксембурге. Однако, каким образом можно добраться до этих учреждений в условиях введенного во многих европейских странах жесткого карантина, осталось за рамками оказавшихся в распоряжении журналистов внутренних финансовых документов Европарламета.

Такой явно ущемляющий права стафферов ЕП подход раскритиковали сами евродепутаты - представители левоцентристских фракций. При этом они отметили, что несправедливо и неэтично урезать доходы сотрудников, которые не хотят подвергать себя и других риску заражения COVID-2019 в условиях беспрецедентного эпидемиологического кризиса в Евросоюзе.