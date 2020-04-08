Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий составы экипажа корабля "Союза МС-16", который завтра должен отправиться к МКС.

Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов под председательством генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-16". Кроме того, подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к запуску по программе Международной космической станции.

В составе основного экипажа: космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублеры - космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн. Кроме этого, комиссией была подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к запуску по программе МКС.

Старт запланирован на 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур. Вся подготовка из-за коронавируса - в условиях повышенной безопасности. Экипажи практически полностью изолированы от окружающих. Будет нарушена и одна из традиций: когда космонавтов провожают родственники и друзья. Не будет и журналистов.

Это будет первый пуск ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос экипажа. Ранее надежность носителя была протестирована при запусках грузовых кораблей, а летом прошлого года пуск состоялся с кораблем "Союз", но без экипажа на борту.

Особенность этой ракеты-носителя в том, что она полностью состоит из российских комплектующих. "Союз-2.1а" пришел на замену "Союзу-ФГ", в котором использовалась украинская система управления.