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08.04.2020 10:22
Рубрика: Общество

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий составы экипажа корабля "Союза МС-16", который завтра должен отправиться к МКС.
Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов под председательством генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-16". Кроме того, подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к запуску по программе Международной космической станции.

Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем

В составе основного экипажа: космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублеры - космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн. Кроме этого, комиссией была подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к запуску по программе МКС.

Фото: iStock
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Старт запланирован на 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур. Вся подготовка из-за коронавируса - в условиях повышенной безопасности. Экипажи практически полностью изолированы от окружающих. Будет нарушена и одна из традиций: когда космонавтов провожают родственники и друзья. Не будет и журналистов.

Это будет первый пуск ракеты "Союз-2.1а" для отправки в космос экипажа. Ранее надежность носителя была протестирована при запусках грузовых кораблей, а летом прошлого года пуск состоялся с кораблем "Союз", но без экипажа на борту.

Особенность этой ракеты-носителя в том, что она полностью состоит из российских комплектующих. "Союз-2.1а" пришел на замену "Союзу-ФГ", в котором использовалась украинская система управления.

Общество Космос

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