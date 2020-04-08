Постановление правительства Хабаровского края от 8 апреля 2020 года № 138-пр "Об осуществлении дистанционной профессиональной служебной деятельности"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Хабаровского края (далее также - край), в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (письма от 16 марта 2020 г. № 19-0/10/П-2261, от 18 марта 2020 г. от 19-0/10/П-23 82) Правительство края постановляет:

1. Установить, что в период действия на территории края режима повышенной готовности для органов управления и сил Хабаровской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах края, введенного распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности" (далее - режим повышенной готовности), профессиональная служебная деятельность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края, трудовая деятельность лиц, замещающих в органах исполнительной власти края и структурных подразделениях аппарата Губернатора и Правительства края должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края, может осуществляться в дистанционной форме в соответствии с настоящим постановлением.

2. Руководителям органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края (далее также руководители) в целях обеспечения возможности осуществления лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления (далее также - работники), служебной (трудовой) деятельности в дистанционной форме:

2.1. Утвердить:

перечень должностей государственных гражданских служащих края и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края, в возглавляемом органе исполнительной власти края, структурном подразделении аппарата Губернатора и Правительства края, которые могут осуществлять служебную (трудовую) деятельность в дистанционной форме (далее - дистанционная работа) без ущерба для эффективности функционирования органа исполнительной власти края, структурного подразделения аппарата Губернатора и Правительства края (далее - Перечень должностей);

список сотрудников возглавляемого органа исполнительной власти края, структурного подразделения аппарата Губернатора и Правительства края, ответственных за решение вопросов, связанных с обеспечением использования работниками, осуществляющими дистанционную работу (далее также - дистанционный работник), информационно-телекоммуникационных технологий и информационных систем Правительства края (не менее двух человек) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности, номера рабочего и мобильного телефона, адреса электронной почты в системе корпоративной электронной почты (Zimbra) (далее также - электронная почта Zimbra).

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

2.2. Перечень должностей направить в департамент государственной службы и кадров Губернатора края.

Список сотрудников, указанный в абзаце третьем подпункта 2.1 настоящего пункта, направить в министерство информационных технологий и связи края.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

2.3. При подготовке Перечня должностей исходить из:

1) необходимости обеспечения эффективности функционирования органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края;

2) недопустимости осуществления дистанционной работы с информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами (включая персональные данные, документы по мобилизационной подготовке и аналогичные документы), информацией, доступ к которой должен осуществляться с соблюдением требований по защите информации ограниченного доступа;

3) преимущества при переводе на дистанционную работу работников предпенсионного и пенсионного возраста, беременных и многодетных женщин, женщин, имеющих малолетних детей,- инвалидов, работников, следующих к месту работы несколькими видами транспорта либо с одной и более пересадками на одном виде транспорта.

2.4. Обеспечить:

ознакомление работников, в отношении которых представителем нанимателя принято решение об осуществлении дистанционной работы, с инструкцией по удаленному подключению к информационным системам, подготовленной министерством информационных технологий и связи края в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего постановления (далее -Инструкция по удаленному подключению);

осуществление ежедневного контроля за своевременностью и качеством осуществления работником дистанционной работы.

2.5. Довести настоящее постановление до сведения руководителей краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений, отнесенных к ведению соответствующего органа исполнительной власти края, для использования при решении вопросов о переводе работников указанных предприятий и учреждений на дистанционную работу.

3. Установить, что:

3.1. Решение об осуществлении работником, должность которого включена в Перечень должностей, дистанционной работы принимается представителем нанимателя на основании письменного заявления работника на имя представителя нанимателя по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее - заявление). В заявлении может быть указан один либо несколько периодов в пределах срока (периода) действия режима повышенной готовности, в течение которого (которых) он будет осуществлять дистанционную работу.

3.2. Решение об осуществлении работником дистанционной работы не позднее двух рабочих дней со дня подачи заявления оформляется правовым актом представителя нанимателя, на основании которого заключается дополнительное соглашение к служебному контракту (трудовому договору) в части осуществления работником дистанционной работы (далее - дополнительное соглашение).

3.3. Решения об изменении периода осуществления работником дистанционной работы, о досрочном прекращении осуществления работником дистанционной работы принимаются представителем нанимателя на основании письменного заявления работника, осуществляющего дистанционную работу, на имя представителя нанимателя по форме согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему постановлению соответственно.

Решения об изменении периода осуществления работником дистанционной работы, о досрочном прекращении осуществления работником дистанционной работы не позднее двух рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, оформляются правовым актом представителя нанимателя, на основании которого заключается новое дополнительное соглашение либо ранее заключенное дополнительное соглашение о дистанционной работе признается утратившим силу.

3.4. В случае отмены режима повышенной готовности ранее срока, указанного в правовом акте представителя нанимателя об осуществлении работником дистанционной работы, работник прекращает осуществление дистанционной работы на основании правового акта представителя нанимателя, издаваемого не позднее одного рабочего дня, следующего за днем отмены режима повышенной готовности, и осуществляет служебную (трудовую) деятельность на условиях, определенных служебным контрактом (трудовым договором) до заключения дополнительного соглашения.

3.5. Информация об издании правового акта об осуществлении работником дистанционной работы, о сокращении периода осуществления дистанционной работы, о досрочном прекращении осуществления дистанционной работы, а также о намерении дистанционного работника изменить адрес, указанный в заявлении, по которому работник осуществляет дистанционную работу (далее также - адрес), направляется кадровым подразделением органа исполнительной власти края, департаментом по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края в министерство информационных технологий и связи края посредством системы электронного документооборота Правительства Хабаровского края (далее также - СЭД) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего правового акта, поступления заявления дистанционного работника об изменении адреса.

Информация о необходимости открытия дистанционному работнику доступа к соответствующим информационным системам Правительства края, указанным в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего постановления, направляется руководителем органа исполнительной власти края, структурного подразделения аппарата Губернатора и Правительства края в министерство информационных технологий и связи края по форме, определенной Инструкцией по удаленному подключению, посредством СЭД не позднее одного рабочего дня, следующего за днем издания правового акта об осуществлении работником дистанционной работы.

3.6. В период осуществления работником дистанционной работы:

на него распространяется в полном объеме законодательство о государственной гражданской службе, трудовое законодательство, включая вопросы оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций;

обмен информацией между дистанционным работником и его непосредственным руководителем, руководителем органа исполнительной власти края, структурного подразделения аппарата Губернатора и Правительства края, другими работниками, в том числе работниками, осуществляющими дистанционную работу, осуществляется через удаленный доступ к информационным системам, указанным в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего постановления, со средств вычислительной техники, в том числе портативных мобильных средств вычислительной техники;

дистанционному работнику министерством информационных технологий и связи края организуется доступ к информационным системам Правительства края, указанным в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего постановления. Использование дистанционным работником справочно-правовых систем осуществляется посредством обращения к их онлайн-версиям, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.7. При осуществлении дистанционной работы работник обязан:

соблюдать законодательство о государственной гражданской службе и трудовое законодательство, включая установленные законодательством о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению, исполнять должностные (служебные) обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией);

руководствоваться Инструкцией по удаленному подключению;

неукоснительно соблюдать требования по защите информации ограниченного доступа при работе с информационными системами, указанными в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего постановления;

осуществлять дистанционную работу по адресу, указанному в заявлении, в течение продолжительности рабочего времени, установленного служебным контрактом (трудовым договором). При необходимости изменения адреса направить представителю нанимателя не позднее чем за один рабочий день до дня изменения адреса посредством электронной почты Zimbra электронный образ заявления по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению (скан, фото);

по требованию руководства прибыть в течение одного часа на рабочее место, указанное в служебном контракте (трудовом договоре);

ежедневно до 17 час. 30 мин., за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, информировать непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - вышестоящего руководителя о проделанной работе посредством направления информации на рабочий адрес электронной почты;

соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам и районам края.

3.8. При осуществлении дистанционной работы дистанционному работнику запрещается работать с информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами (включая персональные данные, документы по мобилизационной подготовке и аналогичные документы), информацией, доступ к которой должен осуществляться с соблюдением требований по защите информации ограниченного доступа.

4. Определить министерство информационных технологий и связи края органом исполнительной власти края, координирующим и оказывающим содействие органам исполнительной власти края, структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края по использованию информационно-телекоммуникационных технологий при осуществлении работниками дистанционной работы, а также ответственным за проведение инструктажа и оказание содействия сотрудникам, указанным в абзаце третьем подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления, по вопросам использования информационно-телекоммуникационных технологий.

5. Министерству информационных технологий и связи края:

5.1. С учетом имеющихся в распоряжении министерства информационных технологий и связи края технических средств и технологий организовать техническую возможность доступа дистанционных работников и сотрудников, указанных в абзаце третьем подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления, к следующим информационным системам Правительства края:

государственной информационной системе "Система электронного документооборота Правительства Хабаровского края";

системе корпоративной электронной почты (Zimbra) через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";

системе внутренней IP-телефонии, администрируемой министерством информационных технологий и связи края (при наличии технической возможности);

системе Cisco Jabber с мобильных устройств на базе IOS/Android, персонального компьютера/ноутбука;

информационным системам для организации совещаний посредством видеоконференций.

5.2. Организовать (при наличии технической возможности) доступ дистанционных работников к системам, не указанным в подпункте 5.1 настоящего пункта, с учетом требований по защите информации ограниченного доступа.

5.3. Разработать и направить в органы исполнительной власти края, структурные подразделения аппарата Губернатора и Правительства края Инструкцию по удаленному подключению, включающую в том числе требования по защите информации ограниченного доступа.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

5.4. Оказывать на постоянной основе в течение срока (периода), определенного пунктом 1 настоящего постановления, методическую, консультативную помощь сотрудникам, указанным в абзаце третьем подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований края при принятии муниципальных нормативных правовых актов об осуществлении профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципальных образований края должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в дистанционной форме руководствоваться настоящим постановлением.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







