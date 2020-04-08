Знаменитая модель Hublot Big Bang впервые получила интегрированный в корпус металлический браслет: его первое звено является неотделимой частью корпуса часов, что повышает надежность их соединения.

Интегрированный браслет - очень актуальный часовой тренд. Кроме того, браслет удобно сидит на руке. Модель Hublot Big Bang Integral выпущена в трех версиях: из черной керамики, из титана или фирменного золота King Gold (два последних варианта могут быть с бриллиантовым паве).