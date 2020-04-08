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08.04.2020 22:00
Рубрика: Экономика

Такая им досталась доля

Как страны ОПЕК+ и США разделят сокращение добычи нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Если нефтедобывающим странам удастся 9 апреля договориться о совместном снижении производства на 10 млн баррелей в сутки, то квота России по сокращению добычи может превысить 1 млн баррелей в сутки. Аналогичная квота будет у Саудовской Аравии. Рекордсменом же по снижению производства нефти может стать США, но ненадолго.

О необходимости сокращать производство именно на 10 млн баррелей в сутки говорили президент России Владимир Путин и глава Минэнерго России Александр Новак. Именно таким будет минимальный переизбыток нефти на рынке к концу 2020 года, когда должны быть смягчены карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в стране

Крупнейший производитель нефти в мире - США. Резонно предположить, что именно они должны взять на себя основной груз снижения добычи. Но в США есть юридические ограничения, которые могут не позволить прямо участвовать в сделке. "Антимонопольное законодательство США запрещает скоординированные действия по ограничению предложения",- пояснил партнер департамента консалтинга "Делойт", СНГ Йорг Дорлер. Но сокращение добычи в США уже идет по экономическим причинам из-за низких цен на нефть. Причем его объемы могут на некоторое время даже превысить квоты России и Саудовской Аравии, но едва ли на долгосрочный период. Как только цены на нефть пойдут вверх, добыча станет расти.

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн. Если в феврале добыча нефти в стране была 12,7 млн баррелей в сутки, то в мае она ожидается на уровне 11,9 млн, а в октябре - 10,9 млн. К осени сокращение производства может составить 1,8 млн баррелей в сутки, или 18% от ожидаемого сокращения в 10 млн. Это почти соответствует доле занимаемой США на мировом рынке нефти - около 19%. С учетом сокращения Россия и Саудовская Аравия вынуждены будут снизить добычу приблизительно на 1,2 млн баррелей в сутки, каждая. России, вероятно, придется сокращать добычу за счет остановки действующих месторождений.

В критичной ситуации - нефтяники США, им и брать на себя основной груз квот

"В первую очередь, будут остановлены новые инвестиционные проекты, где производственные затраты относительно высоки",- пояснил Дорлер. По его мнению, любое сокращение добычи, ведущее к снижению инвестиций, ограничит среднесрочный потенциал России по замещению сокращающейся добычи на существующих нефтяных месторождениях, что негативно скажется на способности быстро наращивать производство после восстановления нефтяных рынков.

Кремль не счел сокращение добычи нефти в США помощью в стабилизации рынка

У Саудовской Аравии и США таких проблем не будет. Они смогут быстро восстановиться благодаря другой геологической структуре месторождений. Для последующего роста производства у США есть козырь, который в декабре прошлого года разыграла Россия, исключив газовый конденсат из своих квот добычи. США могут выступить с аналогичным требованием.

Впрочем, у России есть возможность не соглашаться на невыгодные варианты сделки. Учитывая себестоимость добычи в разных странах, самая критичная ситуация сейчас сложилась у нефтяников в США, Канаде, Бразилии и некоторых странах Средней Азии. Можно позволить именно им стать драйверами нового соглашения, поддержав их усилия. "Есть четыре фактора, из-за которых мировая добыча нефти сократится вне зависимости, будет ли достигнута договоренность с участием США в формате ОПЕК+, - себестоимость, наличие хранилищ, доступ к рынкам и спад инвестиций в разведку и нефтесервис", - говорит гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. С его точки зрения, у России и ряда ближневосточных стран сочетание этих факторов благоприятней, чем у остальных.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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