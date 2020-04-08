Как страны ОПЕК+ и США разделят сокращение добычи нефти

Если нефтедобывающим странам удастся 9 апреля договориться о совместном снижении производства на 10 млн баррелей в сутки, то квота России по сокращению добычи может превысить 1 млн баррелей в сутки. Аналогичная квота будет у Саудовской Аравии. Рекордсменом же по снижению производства нефти может стать США, но ненадолго.

О необходимости сокращать производство именно на 10 млн баррелей в сутки говорили президент России Владимир Путин и глава Минэнерго России Александр Новак. Именно таким будет минимальный переизбыток нефти на рынке к концу 2020 года, когда должны быть смягчены карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Крупнейший производитель нефти в мире - США. Резонно предположить, что именно они должны взять на себя основной груз снижения добычи. Но в США есть юридические ограничения, которые могут не позволить прямо участвовать в сделке. "Антимонопольное законодательство США запрещает скоординированные действия по ограничению предложения",- пояснил партнер департамента консалтинга "Делойт", СНГ Йорг Дорлер. Но сокращение добычи в США уже идет по экономическим причинам из-за низких цен на нефть. Причем его объемы могут на некоторое время даже превысить квоты России и Саудовской Аравии, но едва ли на долгосрочный период. Как только цены на нефть пойдут вверх, добыча станет расти.

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн. Если в феврале добыча нефти в стране была 12,7 млн баррелей в сутки, то в мае она ожидается на уровне 11,9 млн, а в октябре - 10,9 млн. К осени сокращение производства может составить 1,8 млн баррелей в сутки, или 18% от ожидаемого сокращения в 10 млн. Это почти соответствует доле занимаемой США на мировом рынке нефти - около 19%. С учетом сокращения Россия и Саудовская Аравия вынуждены будут снизить добычу приблизительно на 1,2 млн баррелей в сутки, каждая. России, вероятно, придется сокращать добычу за счет остановки действующих месторождений.

В критичной ситуации - нефтяники США, им и брать на себя основной груз квот

"В первую очередь, будут остановлены новые инвестиционные проекты, где производственные затраты относительно высоки",- пояснил Дорлер. По его мнению, любое сокращение добычи, ведущее к снижению инвестиций, ограничит среднесрочный потенциал России по замещению сокращающейся добычи на существующих нефтяных месторождениях, что негативно скажется на способности быстро наращивать производство после восстановления нефтяных рынков.

У Саудовской Аравии и США таких проблем не будет. Они смогут быстро восстановиться благодаря другой геологической структуре месторождений. Для последующего роста производства у США есть козырь, который в декабре прошлого года разыграла Россия, исключив газовый конденсат из своих квот добычи. США могут выступить с аналогичным требованием.

Впрочем, у России есть возможность не соглашаться на невыгодные варианты сделки. Учитывая себестоимость добычи в разных странах, самая критичная ситуация сейчас сложилась у нефтяников в США, Канаде, Бразилии и некоторых странах Средней Азии. Можно позволить именно им стать драйверами нового соглашения, поддержав их усилия. "Есть четыре фактора, из-за которых мировая добыча нефти сократится вне зависимости, будет ли достигнута договоренность с участием США в формате ОПЕК+, - себестоимость, наличие хранилищ, доступ к рынкам и спад инвестиций в разведку и нефтесервис", - говорит гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. С его точки зрения, у России и ряда ближневосточных стран сочетание этих факторов благоприятней, чем у остальных.