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08.04.2020 22:07
Рубрика: В мире

Какие дополнительные запреты вводят во Франции из-за коронавируса

Текст: Диана Ковалева
Французские города по-разному борются с пандемией коронавируса. Кто-то не торопится вводить дополнительные запреты, а кто-то демонстрирует усердие, расширяя уже действующие меры.

Так, к примеру мэр города Марк-ан-Барель, что на севере Франции, ввел штраф в 68 евро для тех, кто плюется в общественных местах, кашляет или чихает, не закрывая лицо, и выбрасывает использованные маски и перчатки прямо на улице. А в Ницце действует комендантский час с 11 вечера и до пяти утра. Аналогичная ситуация еще в 20 муниципалитетах Франции: где-то нельзя выходить на улицу после десяти вечера, а где-то - и после девяти. В наказание за нарушение правил - штраф в 135 евро. Быть не дома в комендантский час разрешено лишь сотрудникам сферы здравоохранения.

Фото: Reuters
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Тем временем власти французской столицы решили ужесточить правила всеобщего карантина и запретили парижанам заниматься спортом на улице в дневное время. С сегодняшнего дня любой "физической активностью частного характера" можно заниматься лишь после семи вечера и до десяти утра. В особенности это касается пробежек. При этом просто гулять или выгуливать собак по-прежнему разрешается.

Напомним, что, согласно правилам карантина, французы могут выходить на улицу лишь по нескольким причинам, и занятие спортом - одна из них. "Но, если все люди будут пользоваться этим правом одновременно, это создаст самые настоящие часы пик, особенно в конце утра и днем", - объяснил первый заместитель мэра столицы Эмманюэль Грегуар. А это опасно для здоровья людей, которые и без того часто ходят в магазин, на прогулку с животными, ко врачу... По словам Грегуара, запрещая заниматься спортом на улице в дневные часы, власти Парижа на самом деле пытаются спасти возможность делать это от тотального запрета. И, кроме того, подобные меры помогут лучше распределять в течение дня потоки людей, которые и без того выходят из дома по той или иной причине.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Примеру Парижа последовали и другие французские департаменты, в частности Валь-де-Марн, Валь-д"Уаз, Сен-э-Марн, Ивелин и О-де-Сен. Но и самой столице следует перенять опыт других французских городов, считают эксперты. В частности, это касается запрета на выход на улицу без маски, который недавно ввел мэр Ниццы, несмотря на убежденность французских властей в том, что маски нужны лишь заболевшим и сотрудникам сферы здравоохранения. По его словам, каждому жителю Ниццы в течение нескольких дней совершенно бесплатно доставят многоразовые маски, и как только это произойдет, выходить без них на улицу будет запрещено. Аналогичные правила ввели у себя Канны, Манделье-ля-Напуль и город Со, где за незакрытое лицо будут штрафовать на 38 евро. Как заявила мэр Парижа Анна Идальго, она готова ввести похожие запреты, но все упирается в логистику - масок не хватает. Когда власти смогут обеспечить ими каждого парижанина, тогда, возможно, выходить без них на улицу запретят и в столице. "Делать обязательным то, что мы не можем обеспечить, - нелепо", - объяснил Грегуар.

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