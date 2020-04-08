Pantone Color Institute объявил цветом 2020 года "классический синий", Pantone 19-4052.

"На пороге вступления в новое десятилетие мы стремимся к стабильной основе, однако в то же время у многих словно уходит почва из-под ног. Синий привносит чувство мира и спокойствия", - сказала Лори Прессман, вице-президент Pantone Color Institute. Другие важные оттенки - зеленые (от хаки до ярко-неонового), желто-песчаные и кирпично-оранжевые. Акцентом выступает красный.

Куртки и бомберы

Короткие куртки в стиле sport shic предлагаются сегодня как основа для casual look и подходят для прогулок, выездов за город и встреч с друзьями. Современные технологические разработки позволяют максимально облегчить материал и защитить его от воздействия дождя и ветра.

Идеальности - "нет"

В мужской моде смешиваются границы стилей и отменяются прежние представления о статусности. Респектабельность соседствует с иронией. Мужчина выглядит хорошо одетым, когда как будто не прилагает к этому усилий. Быть "слишком нарядным" несовременно, приветствуется легкая небрежность и расслабленность. На пике популярности - мягкий трикотаж, свитера и кардиганы.

Полосатый рейс

Полоска, изменив "серьезному" костюмному стилю с casual, стала более крупной и яркой. Легкомысленные полосатые вещи, которые "не по возрасту", теперь позволены всем. Вообще возраст как категория, влияющая на выбор одежды, отменен. Мужчина одевается не чтобы произвести впечатление, а чтобы быть собой.