Постановление правительства Ленинградской области от 8 апреля 2020 года № 180 "О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

Новости

Мишустин назвал НДС более справедливым, чем налог с продаж 08.04.2020
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса 08.04.2020
Мишустин не поддержал сокращение экзаменов ЕГЭ до одного 08.04.2020
У переболевших коронавирусом без симптомов выявили осложнения на легкие 08.04.2020
СК возбудил дело после пожара в доме престарелых в Москве 08.04.2020
Легендарный кантри-музыкант Джон Прайн умер от коронавируса 08.04.2020
Сын президента Сербии заражен коронавирусом и госпитализирован 08.04.2020
Мишустин раскритиковал регионы за неточности в отчетах по коронавирусу 08.04.2020
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух 08.04.2020
Губернаторам поручено направлять все запросы по коронавирусу в Информцентр 08.04.2020
Пожару в доме престарелых в Москве присвоен третий уровень сложности 08.04.2020
В Москве горит дом престарелых 08.04.2020
Число умерших от COVID-19 по всей Европе превысило 60 тысяч человек 08.04.2020
Папа римский осудил попытки нажиться на коронавирусе 08.04.2020
Какие дополнительные запреты вводят во Франции из-за коронавируса 08.04.2020
Андрей Воробьев рассказал о состоянии больных COVID-19 08.04.2020
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 08.04.2020
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 08.04.2020
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 08.04.2020
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 08.04.2020
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с COVID-19 08.04.2020
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 08.04.2020
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 08.04.2020
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 08.04.2020
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 08.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 8 апреля 2020 года № 180 "О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

Дата подписания 8 апреля 2020 г.
Опубликован 8 апреля 2020 г.

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Установить расходное обязательство Ленинградской области по осуществлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области (далее - медицинские организации), оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - выплата).

2. Финансовое обеспечение выплат осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и предоставляемого в целях софинансирования расходного обязательства Ленинградской области, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 852-р.

3. Определить Комитет по здравоохранению Ленинградской области органом, уполномоченным на формирование в установленном порядке отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации.

4. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение выплат, направляются медицинским организациям путем предоставления субсидии на иные цели.

5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области обеспечить согласование локальных актов медицинской организации, устанавливающих:

перечень наименований подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат за фактически отработанное время;

перечень должностей медицинских работников подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат за фактически отработанное время;

размер выплаты в соответствии с занимаемой должностью;

срок, на который устанавливается выплата.

6. Выплата предоставляется в размерах:

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, - 160 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области за девять месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности);

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), - 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

в) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

г) иному персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (водители), - 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

д) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врач-инфекционист, врач общей практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-пульмонолог) - 160 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

е) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, - 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

ж) младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

з) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), - 200 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

и) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, -100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

к) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медико-санитарной помощи в стационарных условиях, -60 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

7. Выплата производится за фактически отработанное время в сроки, установленные для выплаты заработной платы, и учитывается при исчислении средней заработной платы.

8. Контроль за целевым использованием субсидии на иные цели медицинскими организациями осуществляет Комитет по здравоохранению Ленинградской области.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией