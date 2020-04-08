Постановление правительства Ленинградской области от 8 апреля 2020 года № 180 "О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Установить расходное обязательство Ленинградской области по осуществлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области (далее - медицинские организации), оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - выплата).

2. Финансовое обеспечение выплат осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и предоставляемого в целях софинансирования расходного обязательства Ленинградской области, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 852-р.

3. Определить Комитет по здравоохранению Ленинградской области органом, уполномоченным на формирование в установленном порядке отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации.

4. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение выплат, направляются медицинским организациям путем предоставления субсидии на иные цели.

5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области обеспечить согласование локальных актов медицинской организации, устанавливающих:

перечень наименований подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат за фактически отработанное время;

перечень должностей медицинских работников подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат за фактически отработанное время;

размер выплаты в соответствии с занимаемой должностью;

срок, на который устанавливается выплата.

6. Выплата предоставляется в размерах:

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, - 160 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области за девять месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности);

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), - 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

в) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

г) иному персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (водители), - 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

д) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врач-инфекционист, врач общей практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-пульмонолог) - 160 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

е) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, - 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

ж) младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

з) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), - 200 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

и) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, -100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

к) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медико-санитарной помощи в стационарных условиях, -60 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

7. Выплата производится за фактически отработанное время в сроки, установленные для выплаты заработной платы, и учитывается при исчислении средней заработной платы.

8. Контроль за целевым использованием субсидии на иные цели медицинскими организациями осуществляет Комитет по здравоохранению Ленинградской области.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







