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8 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Ленинградской области от 8 апреля 2020 года № 30-пг "Об утверждении Перечня органов исполнительной власти Ленинградской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 8 апреля 2020 г.
Опубликован 8 апреля 2020 г.

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень органов исполнительной власти Ленинградской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Полномочия должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются при реализации полномочий и функций соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области, а также выполнении обязанностей, возложенных на соответствующий орган исполнительной власти Ленинградской области в связи с введенным на территории Ленинградской области режимом повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко


Утврежден постановлением Губернатора Ленинградской области от 8 апреля 2020 года № 30-пг (приложение)

Перечень органов исполнительной власти Ленинградской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Должностные лица комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, определенные приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

2. Должностные лица комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, определенные приказом комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

3. Должностные лица комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, определенные приказом комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

4. Должностные лица комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, определенные приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

5. Должностные лица комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, определенные приказом комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

6. Должностные лица комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, определенные приказом комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

7. Должностные лица Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, определенные приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

8. Должностные лица комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, определенные приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

9. Должностные лица Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, определенные приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

10. Должностные лица управления Ленинградской области по транспорту, определенные приказом управления Ленинградской области по транспорту.



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