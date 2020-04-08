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Рубрика: Общество

Баланс свободы и строгости

Российская газета - Спецвыпуск № 77(8131)
Характерный стиль одежды немецкого премиум-бренда Luisa Cerano - сочетание практичности с натуральными тканями итальянского производства и дизайном, позволяющим носить эти вещи в любых ситуациях, от рабочего совещания до вечеринок.
Смелые анималистичные принты и микроскопические сумочки - в списке самых актуальных трендов. Смелые анималистичные принты и микроскопические сумочки - в списке самых актуальных трендов.
Смелые анималистичные принты и микроскопические сумочки - в списке самых актуальных трендов.

Дело в их фантастической сочетаемости.

Вот и весенне-летняя коллекция марки включает целых шесть линий, от сдержанной Spotlight On с относительно строгими костюмами до Land of Plenty со смелыми, но не агрессивными анималистичными принтами и микроскопическими сумочками - кстати, и то и другое сейчас в списке самых актуальных трендов.

Брюки - особая тема каждой коллекции. Модели, свободные от бедра, идеально садятся на женщин с любой фигурой. Есть и узкие модели, которые визуально удлиняют ноги и подчеркивают линию талии.

Spotlight On.
Общество Ежедневник Образ жизни

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