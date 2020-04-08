Характерный стиль одежды немецкого премиум-бренда Luisa Cerano - сочетание практичности с натуральными тканями итальянского производства и дизайном, позволяющим носить эти вещи в любых ситуациях, от рабочего совещания до вечеринок.

Дело в их фантастической сочетаемости.

Вот и весенне-летняя коллекция марки включает целых шесть линий, от сдержанной Spotlight On с относительно строгими костюмами до Land of Plenty со смелыми, но не агрессивными анималистичными принтами и микроскопическими сумочками - кстати, и то и другое сейчас в списке самых актуальных трендов.

Брюки - особая тема каждой коллекции. Модели, свободные от бедра, идеально садятся на женщин с любой фигурой. Есть и узкие модели, которые визуально удлиняют ноги и подчеркивают линию талии.