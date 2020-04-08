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08.04.2020 16:08
Рубрика: Общество

В Британии нашли ископаемого мириапода возрастом 411 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr Greg Edgecombe et al. 2020 / Natural History Museum Фото: Dr Greg Edgecombe et al. 2020 / Natural History Museum
Фото: Dr Greg Edgecombe et al. 2020 / Natural History Museum

Исследователи из Великобритании описали представителя морских мириаподов, обитавшего около 411 миллионов лет назад в океане и являющегося далеким предком современных многоножек.

Отчет об открытии опубликован на сайте Лондонского музея естествознания. Ученые описали окаменелость возрастом 411 миллионов лет. Работа показывает нам, как выглядела одна из групп членистоногих в то время, когда эти существа еще обитали исключительно в воде.

Они являются предками современных членистоногих. Это была чрезвычайно успешная в эволюционном плане группа, в которую входят насекомые, пауки, многоножки и крабы. Она возникла в кембрийский период около 541 миллиона лет назад.
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Эти существа были крошечными, они обитали в пресной и соленой воде. Ученые пока не знают, в какой именно момент представители единой группы начали распадаться на отдельные группы. Возможно, изученная окаменелость заполнит этот пробел.

Она была найдена в горной породе, в окрестностях шотландского города Абердина в местечке под названием Rhynie Chert. По сути, это существо было прямым предком современных многоножек и представляло группу под общим названием мириаподы. До сих пор не было обнаружено ни одного сугубо водяного представителя этой эволюционной линии. Таким образом, ученые получили первое доказательство того, что предки многоножек были водяными мириаподами.

"Детальное исследование помогло нам увидеть в районе головы окаменелого существа ряд органов, которые характерны и для современных многоножек, - говорит ведущий автор работы, доктор Грег Эджкомб. - Это подтвердило наше предположение о том, что эти существа, вероятно, были ранними водяными предками всех живущих ныне многоножек".

Исследователи считают, что на самом деле подобные существа находили и раньше. Однако отсутствие чувствительного оборудования не давало провести детализированный анализ. В результате существа были идентифицированы ошибочно. Их принимали за ранних предков ракообразных или паукообразных.

Теперь Грег и его коллеги, опираясь на собственный пример, призывают заново изучить окаменелости членистоногих, чтобы заполнить давний пробел в летописи развития этих существ.

Доля членистоногих в общем количестве живых существ на Земле составляет около 80 процентов. Считается, что они были первыми, кто вышел из воды на сушу и сделал это примерно 420 миллионов лет назад. Наземных членистоногих можно разделить на три основные группы: гексаподы (включая насекомых), паукообразные (пауки и их род) и многоножки.

"В истории членистоногих произошло три крупных независимых события, связанных с переходом на сушу, - говорит Грег. - Всем им приходилось сталкиваться с одними и теми же основными проблемами, потому что суша для них была враждебной средой. Каждой группе необходимо было адаптироваться к новым условиям, защитить себя от "высыхания", научиться поддерживать свое тело и ходить, а самое главное - научиться дышать".

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