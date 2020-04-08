Новости

Больницу Армянска закрыли с пациентам из-за угрозы вспышки коронавируса 10:35
В "ЕР" предложили увеличить порог ипотеки для кредитных каникул 10:33
Около 200 тысяч россиян смогут стать банкротами бесплатно 10:32
В Совгавани женщина с COVID-19 сбежала из госпиталя и заразила людей 10:32
Морпехи США будут делать защитные маски от COVID из собственных футболок 10:26
В Москве завершено переоборудование больниц для пациентов с коронавирусом 10:26
Генетики описали новый метод лечения рака поджелудочный железы 10:25
В Хабаровском крае на COVID-19 обследовали больше 7 тысяч человек 10:21
В яблоках нашли вещество, способное помочь против рассеянного склероза 10:21
Ученые научились проверять качество озерной воды с помощью фотосинтеза 10:19
Роспотребнадзор: В РФ 7 497 инфицированных COVID-19, около 180 тыс. под наблюдением 10:17
Молочные кухни в Москве продлили время работы 10:10
Сбербанк до мая отменил комиссию за пополнение карт из других банков 10:09
Эпидемия коронавируса в США подорвала боеготовность американских войск 10:07
Почему машины советской милиции красили в желтый цвет 10:05
В регионах ДФО школьникам начали выдать продуктовые наборы 10:04
Отделения "Почты России" продолжат работу 10:02
Фигуристка Алина Загитова в Казани сняла видео о самоизоляции 10:02
На Южном Урале выписаны шесть пациентов, излечившихся от COVID-19 09:57
Житель Забайкалья пойдет под суд за контрабанду 20 слитков золота 09:54
В Тверской области разрешили работать 220 предприятиям 09:54
В "Цифровом деловом пространстве" зарегистрировались 15 тысяч бизнесменов 09:54
Грабители по ошибке украли из НИИ в Бонне сейф с ампулами 09:37
Резкое похолодание ждет москвичей в субботу 09:36
Ученые из Манчестера создали шарф для защиты от коронавируса 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 10:26
Рубрика: В мире

Морпехи США будут делать защитные маски от COVID из собственных футболок

Текст: Александр Гусаров

Усиливающаяся эпидемия короновируса в США и острая нехватка средств индивидуальной защиты вынуждает Пентагон весьма креативно подходить к решению возникшей проблемы. На днях издание Marine Corps Times сообщило, что учебное подразделение морской пехоты США изготовило краткое пособие для морпехов с рекомендациями о способах изготовления противовирусных масок. При этом основным материалом для этого служат форменные футболки самих военнослужащих.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Эпидемия коронавируса в США подорвала боеготовность американских войск

Так, американским морпехам предлагается отрезать низ собственной футболки и сделать в нем соответствующие вырезы и тесемки. Таким нехитрым образом кусок ткани цвета хаки превращается в защитную маску для снижения риска заражения COVID-19.

5 апреля минобороны США предписало всему личному составу и членам их семей в обязательном порядке носить лицевые защитные маски, если они не могут придерживаться норм социального десантирования в шесть футов (около 2 метров) от других людей. При этом в Пентагоне заявили, что не будут выдавать защитные маски. Личный состав обязан сам обеспечить себя масками.

"В качестве временной меры всем людям рекомендуется изготавливать защитные покрытия для лица из предметов домашнего обихода или обычных материалов, таких как чистые футболки или другие чистые ткани, которые могут покрывать область носа и рта", - говорится в приказе. - "Медицинские средства индивидуальной защиты, такие как респираторы N95 или хирургические маски, не будут выдаваться для этой цели, поскольку они будут зарезервированы для соответствующего персонала".

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Что немецкие рестораны придумывают для выживания
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах