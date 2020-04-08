Морпехи США будут делать защитные маски от COVID из собственных футболок

Усиливающаяся эпидемия короновируса в США и острая нехватка средств индивидуальной защиты вынуждает Пентагон весьма креативно подходить к решению возникшей проблемы. На днях издание Marine Corps Times сообщило, что учебное подразделение морской пехоты США изготовило краткое пособие для морпехов с рекомендациями о способах изготовления противовирусных масок. При этом основным материалом для этого служат форменные футболки самих военнослужащих.

Так, американским морпехам предлагается отрезать низ собственной футболки и сделать в нем соответствующие вырезы и тесемки. Таким нехитрым образом кусок ткани цвета хаки превращается в защитную маску для снижения риска заражения COVID-19.

5 апреля минобороны США предписало всему личному составу и членам их семей в обязательном порядке носить лицевые защитные маски, если они не могут придерживаться норм социального десантирования в шесть футов (около 2 метров) от других людей. При этом в Пентагоне заявили, что не будут выдавать защитные маски. Личный состав обязан сам обеспечить себя масками.

"В качестве временной меры всем людям рекомендуется изготавливать защитные покрытия для лица из предметов домашнего обихода или обычных материалов, таких как чистые футболки или другие чистые ткани, которые могут покрывать область носа и рта", - говорится в приказе. - "Медицинские средства индивидуальной защиты, такие как респираторы N95 или хирургические маски, не будут выдаваться для этой цели, поскольку они будут зарезервированы для соответствующего персонала".