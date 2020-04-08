На общественном транспорте продолжают ездить почти 30% россиян

Ездить на общественном транспорте во время карантина продолжают 26% россиян, показал опрос, проведенный исследовательской компанией GfK.

При этом, 27% участников исследования отметили, что вообще обычно не пользуются общественным транспортом, рассказали "РГ" аналитики. Таким образом, с конца марта, когда был введен режим нерабочих дней, поездки на автобусах, троллейбусах метро и электричках сократила половина россиян. Совсем перестали пользоваться общественным транспортом 23% опрошенных, а уменьшили использование - 22%.

В начале апреля регионы России вслед за Москвой и Подмосковьем начали вводить режим всеобщей самоизоляции. Россиянам разрешили покидать жилье только для похода в продуктовый магазин, выноса мусора, выгула собак и в некоторых других особых случаях.

Больше ограничения повлияли на пассажиров в Москве. В столице совсем перестали использовать общественный транспорт 30% участников исследования. В Московской области и Центральной России доля таких россиян составила 27%. А вот меньше всего ограничения затронули жителей Сибири и Дальнего Востока. В этих частях страны полностью от поездок на общественном транспорте отказались только 17% опрошенных. Причем в Сибири на автобусах, троллейбусах и электричках продолжают ездить как обычно 34% жителей.

Поток пассажиров снизился на 50-70%, отмечают представители перевозчиков. При этом, предприятия общественного транспорта продолжают работать и предпринимают меры для безопасности пассажиров, отметил в беседе с "РГ" президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. "Транспортные средства несколько раз в день обрабатывают дезинфицирующими растворами как внутри салона, так и снаружи. А между рейсами специальным раствором протирают руль, стекла, ручки и поручни, то есть все части, за которые берутся руками пассажиры и водитель", - пояснил он.