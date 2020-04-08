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Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения

Новости
    08.04.2020, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Популярный и именитый советский, российский художник и светский лев Николай "Никас" Степанович Сафронов, которому сегодня исполнилось 64 года, около двух часов ночи попал в ДТП на Тверской улице Москвы.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы.

"Сафронов попал в аварию на Тверской", - подтвердил источник. Уточняя, что художник не пострадал и за медицинской помощью не обращался.

При этом в столичной Госавтоинспекции дополнили, что пострадавшие в ДТП все-таки есть - двое. "В 01:40 на Тверской-Ямской - столкновение трех машин, два человека пострадали", - заявили в пресс-службе ведомства.

Николай Степанович родился в Ульяновске. Действительный член Российской Академии художеств, Заслуженный художник РФ, Народный художник Республики Дагестан, профессор.

Первая жена творца - Драгана, вторая - Франческа, родившая Николаю сына Стефано. Кроме того, у Сафронова есть внебрачные дети - сыновья Лука Сафронов-Затравкин, пианист, и Ландин.

Нарисовал, среди прочего, афишу для фильма Александра Гордона "Дядя Саша" (2018).

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