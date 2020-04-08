Указ губернатора Новгородской области от 8 апреля 2020 года № 191 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138 "О мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)":

1.1. Исключить пункт 4, подпункт 5.3;

1.2. Изложить перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный названным указом, в прилагаемой редакции (приложение к указу).

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин





Приложение к указу Губернатора Новгородской области от 08.04.2020 № 191





"Утвержден указом Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138

Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Код ОКВЭД 2 / Наименование вида экономической деятельности

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

85 Образование

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная







