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08.04.2020,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео

В Сети появилось видео обстрела военно-транспортного самолета ВВС США C-130 Hercules из противотанкового гранатомета.

Инцидент произошел в Афганистане. С-130 сбросил над полем на парашютах грузы для отдаленного поста и тут же из соседнего населенного пункта по самолету был произведен выстрел из противотанкового гранатомета.

Фото: Terry Moore/Stocktrek Images/Getty Images
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Съемка происходящего велась с прикрывавшего десантную операцию беспилотника MQ-9 Reaper - после благополучного ухода Hercules он уничтожил стрелявших по самолету боевиков.

Противотанковые гранатометы нередко применяются для борьбы с авиацией - если под рукой нет средств ПВО. Правда, эффективны РПГ против тихоходных и низколетящих целей - в основном, вертолетов. По утверждению американского военного эксперта Гордона Л. Роттмана, советские гранатометы РПГ-7 сбили гораздо больше летательных аппаратов, чем ПЗРК Stinger или "Стрела-2".

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