Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео

Обстрел самолета C-130 ВВС США из противотанкового гранатомета в Афганистане. Видео: https://t.co/4hMyIJ1F1u pic.twitter.com/glYOkHVLg3 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 8, 2020

В Сети появилось видео обстрела военно-транспортного самолета ВВС США C-130 Hercules из противотанкового гранатомета.

Инцидент произошел в Афганистане. С-130 сбросил над полем на парашютах грузы для отдаленного поста и тут же из соседнего населенного пункта по самолету был произведен выстрел из противотанкового гранатомета.

Съемка происходящего велась с прикрывавшего десантную операцию беспилотника MQ-9 Reaper - после благополучного ухода Hercules он уничтожил стрелявших по самолету боевиков.

Противотанковые гранатометы нередко применяются для борьбы с авиацией - если под рукой нет средств ПВО. Правда, эффективны РПГ против тихоходных и низколетящих целей - в основном, вертолетов. По утверждению американского военного эксперта Гордона Л. Роттмана, советские гранатометы РПГ-7 сбили гораздо больше летательных аппаратов, чем ПЗРК Stinger или "Стрела-2".