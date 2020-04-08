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08.04.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Организации смогут экономить на налогах при закупке масок для сотрудников

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Налоговый кодекс: предлагаемые нововведения позволят организациям, например, магазинам, экономить на налогах при закупке для персонала масок и санитайзеров. Кроме того, организации смогут проводить тестирование своих сотрудников на коронавирус.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

"Сегодня государством принимаются решительные меры, направленные на защиту общества от новой коронавирусной инфекции, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Но противодействие угрозе дело общее, в котором единым фронтом должны выступать и государство, и бизнес, и сами граждане. Многие организации не могут приостановить свою деятельность в период действия введенных ограничений, и далеко не всегда есть возможность перевести абсолютно всех сотрудников на удаленную работу".

При этом, продолжает Владимир Груздев, организации принимают дополнительные меры для защиты своих сотрудников, а также клиентов.

"В этих условиях у многих выросли расходы на закупку санитайзеров и средств индивидуальной защиты, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России. - Например, в торговых сетях, которые не могут приостановить свою работу, так как выполняют социально значимые функции, закупаются для персонала маски и перчатки, увеличивается расход дезинфицирующих средств. Поправки в Налоговый кодекс предлагают отнести к расходам суммы, потраченные на закупку средств индивидуальной защиты, это значит, что потраченные средства будут приравнены к производственным тратам и освобождены от налога на прибыль. Кроме того, организации смогут закупать тест-системы и медицинское оборудование для диагностики новой коронавирусной инфекции, чтобы проводить обследования своих сотрудников. Эти расходы также не будут отнесены к производственным, которые выводятся из-под налогооблагаемой базы налога на прибыль".

Фото: Антон Буценко/ТАСС
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В свою очередь, адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Сергей Задорогин заметил, что "с учетом требований к безопасности сотрудников, которые были сформулированы за последнее время, любая поправка, позволяющая минимизировать нагрузку предприятия, в том числе налоговую, будет являться безусловным плюсом для бизнеса".

При этом он обращает внимание, что в Налоговом кодексе существует норма, позволяющая учесть затраты на санитарные защиты в составе "других расходов…" налогоплательщика. "В этой связи, полагаю, что поднятый вопрос мог быть эффективно разрешен через механизм разъяснений уже существующих норм Налогового кодекса РФ соответствующими органами в области налогообложения", - говорит Сергей Задорогин.

С другой стороны, предлагаемая правительством конкретизация нормы позволит укрепить гарантии защиты законных прав бизнеса. Кроме того, адресная поправка сама по себе способна стать дополнительным стимулом для организаций, чтобы принять дополнительные меры по санитарной защите сотрудников.

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