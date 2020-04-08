Отвыкнет ли зритель от живого театра?

Оригинальную новую рубрику открыла в эти дни на своих онлайн-страницах редакция журнала "Театрал". Известные люди - не только театральные - делятся аудио "АртСоветами", и зачастую по техническому качеству это выгодно отличается от домашних съемок, которые готовы сегодня предоставить многие и практически всюду.

В проекте уже приняли участие Анатолий Белый, Дмитрий Дюжев, Полина Лазарева, Алексей Кортнев, Юлия Пересильд, Юлия Рутберг, Алексей Франдетти и другие. В их аудиопосланиях - слова благодарности врачам, советы, чем поддержать близких, как сделать карантин для себя временем новых возможностей.

Одним из первых героев рубрики стал Александр Филиппенко, поделившийся с "Театралом", как он организовывает свою жизнь в режиме самоизоляции.

"В дни карантина я все больше думаю о том, что будет после того, как изоляция закончится, - рассказал актер. - Каковы будут наши взаимоотношения со зрителем? А вдруг он отвыкнет от живого театра? Вдруг останется только онлайн? Я с интересом слежу за тем, что происходит в Театре на Малой Бронной, смотрю трансляции прекрасного Театра Вахтангова, но понимаю, что ко всем технологическим нововведениям следует относиться очень аккуратно. Одно дело, когда спектакль записывают с одной точки, только лишь фиксируя его, и совершенно другое - когда записи посвящаются целые дни. Телетеатр, онлайн-театр и живой театр, рождающийся в присутствии зрителя, - это совершенно разные жанры… Так случилось, что все мы сейчас вынуждены оставаться дома. Но это не повод отчаиваться. С полок смотрит столько замечательных книг! Я читаю и готовлю идеи для будущих выступлений. Думаю о том, что сейчас носится в воздухе, с чем выходить к зрителю. Сегодня многие тянутся к стихам: люди устали от первого слоя ассоциаций, им хочется образного мышления..."

Аудиозаписи пополняются постоянно. Послушать "АртСоветы" можно здесь.