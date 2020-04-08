Погибших в море подводников с К-8 и К-278 почтили в семьях и на флоте

Вчера и сегодня в местах базирования российского флота, на военных верфях и в КБ, в семьях моряков-подводников и в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга вспоминали и вспоминают погибших в двух апрельских катастрофах на атомном подводном флоте.

Вторник 7 апреля, совпавший с православным праздником Благовещения, в очередной раз напомнил о катастрофе подводной лодки К-278 "Комсомолец" и гибели 42 находившихся на ее борту моряков. Беда случилась 31 год назад в Норвежском море, вызвала большой резонанс, и с 1996 года эта дата приказом главкома ВМФ России объявлена Днем памяти всех погибших подводников.

Потерь и траурных дат на нашем флоте было немало - и до, и после 7 апреля 1989-го. Но выбор апрельского дня Днем памяти стал не случайным. За 19 лет до гибели АПЛ "Комсомолец" - уникальной и единственной в мире боевой подводной лодки, способной погружаться и нести службу на глубинах до 1000 метров, - в атомном военном флоте СССР случилась первая безвозвратная потеря.

8 апреля 1970 года на торпедной АПЛ К-8, которая совершала плановый переход из Средиземного моря в район учений "Океан" в северо-восточной Атлантике, случился пожар. По приказу командира субмарина всплыла в надводное положение, передала сигнал об аварии, экипаж стал бороться с огнем, задымлением отсеков, разгерметизацией прочного корпуса. Драма в Бискайском заливе растянулась на четверо суток. Несмотря на подошедшую помощь спасти К-8 не удалось. Запас воздуха высокого давления для поддержания лодки на плаву был исчерпан, пополнить его с подошедших судов в условиях шторма не смогли, и рано утром 12 апреля неуправляемая уже субмарина опрокинулась на корму и в таком положении, свечой, пошла на дно.

Из того похода не вернулись 52 подводника, включая командира К-8 капитана II ранга Всеволода Бессонова, которого на Северном флоте хорошо знали и ценили за профессионализм. Еще 1957 году, будучи командиром минно-торпедной боевой части на дизельной подлодке С-144, Бессонов выполнил практическую стрельбу торпедой в ядерном снаряжении по боевому полю у Новой Земли. Тогда все остались живы, а испытания ядерной торпеды и самой лодки признали успешными.

За участие в ядерных испытаниях Всеволода Бессонова наградили орденом Красного Знамени. А в июне 70-го, когда комиссией были изучены обстоятельства пожара на К-8 и действия экипажа по спасению корабля, погибшему вместе с ним командиру было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

…В опустевшей ныне Гремихе на труднодоступном кольском побережье, откуда ушла и больше не вернулась К-8, существует памятник с именами погибших 50 лет назад подводников. А в Николо-Богоявленском соборе Петербурга - мемориальная доска. Рядом - такие же о погибших на "Комсомольце" и при катастрофе стратегической подводной лодки К-219 в начале октября 1986 года в Северной Атлантике.

- Поминальную службу в храме мы заказали еще накануне, - поделилась с "РГ" Роза Алексеевна Маркова, мать погибшего на "Комсомольце" старшего лейтенанта Сергея Маркова. - В этот раз панихиду провели без нашего участия. Но весь день мне звонили вчера и звонят сегодня сослуживцы Сережи и родные других подводников. А Игорь Калинин и еще несколько человек из экипажа несмотря на введенные из-за вируса ограничения смогли побывать на Серафимовском кладбище, возложили от всех нас цветы и венки…

Уже более двадцати лет Роза Алексеевна Маркова состоит в Обществе памяти АПЛ "Комсомолец", а последние годы возглавляет его. Здесь поддерживают связь с семьями погибших и оставшихся в живых, помогают друг другу, заботятся о сохранении памяти. В школе № 121 Санкт-Петербурга, где учился Сергей Марков, стараниями его друзей, педагогов и старшеклассников создали музей подводной лодки "Комсомолец". Сейчас добиваются, чтобы школе присвоили имя Сергея Маркова, а по его письмам сняли документальный фильм, который так и назвали - "Письма с Севера".

Не так давно в Таврическом дворце подводили итоги ежегодного конкурса "Женщина года", который поддерживается правительством Санкт-Петербурга и общественными организациями. В номинации "Общественная деятельность" лауреатом стала Роза Алексеевна Маркова, с чем мы ее искренне поздравляем. И желаем здоровья во имя того, чтобы свеча памяти не гасла.