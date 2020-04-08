Пожарной лестнице исполнилось 254 года

Сегодня - день рождения пожарной лестницы. Об этом на своем официальном сайте напоминает МЧС России.

По данным историков пожарного дела, лестница впервые была запатентована в США 8 апреля 1766 года. Правда, на тот момент, это было приспособление довольно отдаленно напоминающее своего современного собрата, что в принципе и понятно, ведь в то время еще не строили многоэтажки, даже слова такого не существовало, так же как, впрочем, и слова "небоскреб".

А в нашей стране медаль за создание механического раздвижного трапа получил кузнец Петр Дальгрен только через 11 лет, в 1777 году.

"Созданная им лестница поднималась с помощью рычагов и достигала высоты 27 метров. Конструкция постоянно совершенствовалась и уже в 1810 году публике была представлена пятиколенная лестница. Маневренная и прочная лестница, ставшая прототипом современных, появилась в 1895 году. Промышленное производство раздвижных трапов было налажено в 1955 году, а спустя всего 8 лет начался выпуск лестниц с гидравлическим приводом". - сообщается на сайте МЧС России.