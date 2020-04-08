Представители ООН ответили на критику президента США о работе ВОЗ

В ООН прокомментировали заявление Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения. Ранее президент США раскритиковал ее работу, отметив, что организацию в основном финансирует Америка, а сосредоточена она на Китае. Выступая на брифинге, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не согласился с такой позицией.

"Для борьбы с COVID-19 представители ВОЗ доставляли миллионы единиц спецоборудования государствам, занимались обучением специалистов. Под руководством доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса организацией была проделана огромная работа", - цитирует представителя ООН РИА Новости.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. Согласно последним данным, в мире зафиксировано уже свыше миллиона случаев заражения COVID-19. Актуальная информация о ситуации с заболеваемостью вирусом в мире и в России на сайте стопкоронавирус.рф.