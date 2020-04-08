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Рубрика: В мире

Представители ООН ответили на критику президента США о работе ВОЗ

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Carlo Allegri Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Carlo Allegri

В ООН прокомментировали заявление Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения. Ранее президент США раскритиковал ее работу, отметив, что организацию в основном финансирует Америка, а сосредоточена она на Китае. Выступая на брифинге, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не согласился с такой позицией.

Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
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"Для борьбы с COVID-19 представители ВОЗ доставляли миллионы единиц спецоборудования государствам, занимались обучением специалистов. Под руководством доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса организацией была проделана огромная работа", - цитирует представителя ООН РИА Новости.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. Согласно последним данным, в мире зафиксировано уже свыше миллиона случаев заражения COVID-19. Актуальная информация о ситуации с заболеваемостью вирусом в мире и в России на сайте стопкоронавирус.рф.

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