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08.04.2020,  
13:06
Текст:  Алексей Моисеев

Престижный истребитель: за что ценили МиГ-25

Советские самолеты МиГ-25 (по классификации НАТО - Foxbat, "Летучая лисица") поставлялись в Алжир, Индию, Ирак, Болгарию, Ливию и Сирию.
Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / wikimedia.org Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / wikimedia.org
Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / wikimedia.org

С мощным ракетным вооружением и с максимальной скоростью до 3000 километров час они были настоящими символами военной мощи. Поэтому некоторые страны старались обзавестись ими даже просто из соображений престижа.

Сейчас эти самолеты продолжают служить лишь в военно-воздушных силах Алжира и Сирии. В Ливии, похоже, уже не осталось исправных экземпляров

Сирийские "двадцать пятые" довольно редко поднимаются в воздух, но время от времени им приходится выполнять боевые задачи: осуществлять воздушное патрулирование, вылетать на перехват. Как это было, например, в феврале 2018 года, когда израильские самолеты атаковали объекты в районе авиабазы Тьяс.

Крылатые машины такого же типа, находящиеся в Алжире, используются гораздо активнее. По некоторым данным, в настоящее время продолжается эксплуатация 12 этих самолетов в модификациях перехватчика и разведчика-бомбардировщика. Имеются также учебно-тренировочные версии.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Первые Foxbat поступили сюда в самом начале 80-х годов. Долгое время они были самыми грозными самолетами в ВВС этого североафриканского государства и считались весомым козырем в непростых отношениях с Марокко. У королевства почти четверть века не было средств ПВО, которые могли бы помешать МиГ-25 пролетать над ним. Эксплуатировалась эта очень сложная техника не всегда благополучно - не обошлось без происшествий. Так, в 2014 году стало известно о падении истребителя. К счастью, пилоту удалось катапультироваться.

Как считают военные эксперты, остающиеся в строю воздушные рекордсмены уже сильно устарели, и в ближайшие годы их придется заменить на более совершенные крылатые машины.

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