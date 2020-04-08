Постановление губернатора Приморского края от 8 апреля 2020 года № 37-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

"2. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края (далее - граждане):

не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5, 5.1 настоящего постановления;

соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра ("социальное дистанцирование").";

1.2. Дополнить пунктами 3 - 5.2 следующего содержания:

"3. Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

4. Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по следующим номерам: горячая линия 8 (800) 550-44-00, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" +7 (914)-072-42-17, министерство здравоохранения Приморского края 8 (423) 260-50-98;

обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

5. Граждане вправе покидать места постоянного проживания (пребывания) в следующих случаях:

обращение за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья;

следование к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет в целях обеспечения ухода за ними;

следование к месту приобретения товаров, к ближайшему месту оказания услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

следование от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно;

обращение за оказанием ритуальных услуг.

5.1. Действие абзаца второго пункта 2 настоящего постановления не распространяются на:

работодателей и работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края, а также работодателей и работников иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил (далее - обеспечение функционирования организаций), следующих к месту (от места) работы, при наличии справки, подтверждающей привлечение к выполнению трудовых обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

сотрудников федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края при осуществлении ими профессиональной (служебной) деятельности при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего осуществление указанной деятельности;

адвокатов, нотариусов при осуществлении ими профессиональной деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус.

5.2. Гражданам, покидающим места проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных пунктами 5, 5.1 настоящего постановления, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.";

1.3. Заменить в абзаце четвертом пункта 6 слова "в абзаце четвертом пункта 2" словами "в пункте 4";

1.4. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края, следует обеспечивать размещение в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" сведений об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 1207 "О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.";

1.5. Исключить в пункте 14 слова "вызванной новым коронавирусом";

1.6. Изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







