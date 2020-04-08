Про экономику после COVID-19, хаос и новые вирусы расскажут из стен МГУ

В четверг, 9 апреля, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан даст публичный прогноз, как будет развиваться экономика в нашей стране и в мире после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад. И хотя до этого еще далеко, эксперты и ученые не могут не задаваться такими вопросами, чтобы быть во всеоружии.

По словам ректора Московского университета Виктора Садовничего, создать открытую экспертную площадку в Московском университете решились не сразу. Но решились и назвали ее "Диалог о настоящем и будущем. Потому что мир у нас на глазах сталкивается с глобальными вызовами, которые затрагивают все сферы жизни. И это побуждает ученых по-новому взглянуть на перспективы развития человеческой цивилизации, оценить возникающие угрозы и открывающиеся окна возможностей.

"В это непростое время Московский университет как экспертный центр запускает проект по актуальным вопросам общества, экономики, социальной сферы, науки, технологий, инноваций, информатики, - заявил накануне академик Садовничий. - Выдающиеся ученые в онлайн-формате проведут эти доступные для всех дискуссии, которые будут транслироваться в онлайн-режиме. Конечно, все эти дискуссии предполагают и ответы на вопросы, и очень сильные подготовленные лекции".

Как уже сказано, 9 апреля речь пойдет об экономике во время пандемии и после нее. По мнению Александра Аузана, сочетание пандемии и экономического кризиса не случайно. Пандемия - это плата за глобализацию и доказательство ее реальности. Кризис, вызванный внешним шоком (пандемией) сильно отличается от других видов экономических кризисов. Он может иметь цивилизационные последствия. В ходе экономического кризиса правительства сталкиваются с нерешаемой дилеммой: сохранение жизней или сохранение экономики, то есть будущих жизней.

"Принимая антикризисные меры, надо сознавать, что это не просто лечение болезни, а создание нового, неизвестного нам будущего. Мир выйдет из кризиса совершенно иным", - прогнозирует ученый-экономист. Услышать и увидеть это онлайн можно 9 апреля в 16 часов на экспертной площадке МГУ по адресу.

А уже вечером 8 апреля там же - академик РАН Анатолий Фоменко с мехмата МГУ и сам Виктор Садовничий поведут разговор про "Время, хаос и математические проблемы".

Через неделю, 14 апреля, готовится дискуссия с участием ведущих биологов. Уже известно, что в ней примут участие декан биологического факультета МГУ академик РАН Михаил Кирпичников, заведующая кафедрой вирусологии Ольга Карпова, сотрудник кафедры вирусологии Николай Никитин, заведующий кафедрой иммунологии Сергей Недоспасов. Речь пойдет о рисках возникновения новых зоонозов, в особенности - вирусных, и методах борьбы с ними, которые может и должна предложить наука.