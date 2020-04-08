На основании подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации области от 03 апреля 2020 г. № 95 "О дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ)";

2) пункт 1 дополнить словами "(далее - перечень)";

3) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Организации (работодатели), указанные в перечне, осуществляют деятельность при условии выполнения обязанностей, установленных подпунктом 6 пункта 2 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ, включая обязательное выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в пункте 7 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ.";

4) дополнительный перечень организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденный постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М.Ведерников

Приложение к постановлению Администрации области от 98.04.2020 № 106

"Утвержден постановлением Администрации области от 03.04.2020 № 95

Дополнительный перечень организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Государственные учреждения службы занятости населения Псковской области.

2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг - в режиме приема заявителей исключительно по предварительной записи.

3. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - в режиме приема заявителей исключительно по предварительной записи.

4. Организации строительства.

5. Организации технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

6. Организации технической помощи на дорогах.

7. Мойки автотранспортных средств.

8. Организации предоставления услуг стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий.

9. Организации ветеринарной деятельности.

10. Государственные учреждения, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор и федеральный государственный охотничий надзор.

11. Организации лесоводства и лесозаготовок.

12. Организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и иных средств индивидуальной защиты).

13. Организации, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений.

14. Организации обрабатывающих производств, имеющие неисполненные договоры (контракты) по выполнению государственного оборонного заказа либо на поставку продукции для организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, заключенные до 30 марта 2020 г.

15. Организации обрабатывающих производств, имеющие неисполненные экспортные договоры (контракты), заключенные до 30 марта 2020 г.

16. Организации обрабатывающих производств, имеющие неисполненные договоры (контракты) на поставку продукции (выполнение работ) для системообразующих предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

17. Организации, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, - в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации.

18. Нотариусы - в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях не более четырех человек, включая нотариуса и его работников.

19. Работники, замещающие в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Псковской области, по решению руководителя соответствующего органа государственной власти Псковской области."







