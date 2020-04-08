Указ губернатора Псковской области от 8 апреля 2020 года № 41-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 07.04.2020 № 182 постановляю:
1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 2:
а) в подпункте "б":
в абзаце первом слова "включая деятельность специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов, планшетов," исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется оказание абонентам услуг при исполнении договоров на оказание услуг связи, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;";
б) в подпункте "в" слова "салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов," исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Под санитарно-противоэпидемическими мероприятиями в целях настоящего указа понимаются:
1) осуществление влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств не реже двух раз в течение суток;
2) регулярное проветривание помещений;
3) использование работниками масок и перчаток;
4) осуществление дезинфекции оборудования, поверхностей мебели и инвентаря;
5) обработка рук работников и посетителей дезинфицирующими средствами;
6) ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте граждан с повышенной температурой тела;
7) обеспечение органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, соблюдения гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
8) нанесение в торговых залах аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);
9) разделение рабочих потоков и обеспечение разобщения коллектива (исключение скопления работников при входе или выходе в организацию, в иных помещениях организации, обеспечение соблюдения дистанции между работниками не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), организация работы в несколько смен);
10) информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета);
11) при наличии столовой, буфета, кафе и иного предприятия общественного питания, осуществляющего организацию питания исключительно для работников организации, обеспечить:
а) использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением;
б) при использовании посуды многократного применения проводить ее обработку на специализированных моечных машинах с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств;
12) осуществление иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";
3) Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, приведенный в приложении № 1, изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области М.Ведерников
Приложение к указу Губернатора области от 08.04.2020 № 41-УГ
"Приложение № 1 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Средства индивидуальной защиты.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
5. Подгузники детские, пеленки для новорожденного, соски различных типов, бутылочки для кормления, крем от опрелостей детский.
6. Спички.
7. Свечи.
8. Очки, линзы и их части.
9. Ортопедические изделия.
10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
11. Бензин, дизельное топливо, газ.
12. Похоронные принадлежности.
13. Печатные средства массовой информации.
14. Автозапчасти, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры.
15. Строительные и отделочные материалы.
16. Санитарно-технические изделия.
17. Срезанные цветы, пригодные для составления букетов.
18. Саженцы, семена, предметы садово-огородные."
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