Указ губернатора Псковской области от 8 апреля 2020 года № 41-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 07.04.2020 № 182 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2:

а) в подпункте "б":

в абзаце первом слова "включая деятельность специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов, планшетов," исключить;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется оказание абонентам услуг при исполнении договоров на оказание услуг связи, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

б) в подпункте "в" слова "салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов," исключить;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Под санитарно-противоэпидемическими мероприятиями в целях настоящего указа понимаются:

1) осуществление влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств не реже двух раз в течение суток;

2) регулярное проветривание помещений;

3) использование работниками масок и перчаток;

4) осуществление дезинфекции оборудования, поверхностей мебели и инвентаря;

5) обработка рук работников и посетителей дезинфицирующими средствами;

6) ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте граждан с повышенной температурой тела;

7) обеспечение органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, соблюдения гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

8) нанесение в торговых залах аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

9) разделение рабочих потоков и обеспечение разобщения коллектива (исключение скопления работников при входе или выходе в организацию, в иных помещениях организации, обеспечение соблюдения дистанции между работниками не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), организация работы в несколько смен);

10) информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета);

11) при наличии столовой, буфета, кафе и иного предприятия общественного питания, осуществляющего организацию питания исключительно для работников организации, обеспечить:

а) использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением;

б) при использовании посуды многократного применения проводить ее обработку на специализированных моечных машинах с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств;

12) осуществление иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

3) Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, приведенный в приложении № 1, изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников





Приложение к указу Губернатора области от 08.04.2020 № 41-УГ





"Приложение № 1 к указу Губернатора области от 15.03.2020 № 30-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

5. Подгузники детские, пеленки для новорожденного, соски различных типов, бутылочки для кормления, крем от опрелостей детский.

6. Спички.

7. Свечи.

8. Очки, линзы и их части.

9. Ортопедические изделия.

10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

11. Бензин, дизельное топливо, газ.

12. Похоронные принадлежности.

13. Печатные средства массовой информации.

14. Автозапчасти, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры.

15. Строительные и отделочные материалы.

16. Санитарно-технические изделия.

17. Срезанные цветы, пригодные для составления букетов.

18. Саженцы, семена, предметы садово-огородные."







