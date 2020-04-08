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08.04.2020 16:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ярославцам предложили спортивные онлайн-тренировки

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ярославские власти - и городские, и областные - организовали для жителей региона, желающих поддерживать хорошую физическую форму, бесплатные онлайн-зарядки.

Занятия будут проводиться каждое утро на страницах профильных подразделений мэрии Ярославля и правительства Ярославской области в "ВКонтакте" и Instagram.

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Зарядка "от мэрии" будет проходить в 08:00, "от облправительства" - в 10:00. Так что при желании можно потренироваться дважды.

В правительстве региона рассказали, что профессиональные тренеры не только проведут полноценную утреннюю разминку, но и объяснят особенности и технику выполнения упражнений. 8 апреля первое занятие с фитнес-инструктором и преподавателем физической культуры ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Аленой Томышевой уже состоялось.

На странице управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля первое занятие, 9 апреля, проведет тренер студии "Гравитация" Светлана Ланцова. Дальнейший список тренеров таков:

10 апреля - мастер спорта по боксу Вардан Кешинян;

11 апреля - заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта по плаванию Елена Аргунова;

12 апреля - тренер 1-й категории по спортивной акробатике и художественной гимнастике МУ СШОР № 8 имени В. Г. Беляйкова Полина Доронина;

13 апреля - тренер по гандболу МУ СШОР № 9 Анна Фролова;

14 апреля - тренер высшей категории МУ ЦФКиС "Молния" Ольга Сабурова;

15 апреля - мастер спорта по спортивной акробатике Петр Фелисов.

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