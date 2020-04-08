Региональный оператор по обращению с отходами начнет помогать регионам

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начнет с 13 апреля помогать жителям Московской области. Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, во всех регионах, где компания работает, будет оказана подобная помощь.

"Наш патронаж заключается в регулярном обеспечении продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты и лекарствами одиноких жителей на период режима самоизоляции, - рассказали в пресс-службе. - Акция стартовала во Владимирской области, а 13 апреля она будет оказана в столичном регионе. Одиноким и пожилым пенсионерам привозят продуктовые наборы и антибактериальные маски, лекарства и товары первой необходимости. Как только наборы закончатся, пенсионеры снова могут позвонить к нам и сообщить о потребностях в продуктах, бытовых средствах или закончившемся лекарстве по номеру телефона.

В каждом регионе на патронаж будет взято по 100 одиноких пенсионеров и инвалидов. В дальнейшем это количество будет увеличиваться при выявлении новых нуждающихся одиноких людей. Как не исключают в компании, программа может быть продолжена после завершения эпидемии.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить по телефону: +7(499)750-24-82.