Резкое похолодание ждет москвичей в субботу

Резкое похолодание ожидает Москву в выходные, сообщает Гидрометцентр России.

Как прогнозируют метеорологи, температура воздуха в столице может опуститься на 10 градусов и в ночные часы составить до -5 мороза.

В Метеобюро Москвы и области рассказали "РГ", что днем температура в субботу и воскресенье достигнет +3...+8 градусов, ночью будет от -5 до 0. Временами в субботу возможен мокрый снег.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова, особенно резким будет выглядеть понижение температуры после довольно теплых дней, например, в четверг температура воздуха поднимется до +16, а в пятницу до +13. Ночами воздух не остынет ниже +6.

Кстати сегодня москвичей ожидает днем температура воздуха около +12, в вечерние часы не ниже 0. А вот порывы ветра могут достигать 15 м/с.