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08.04.2020 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверяет информацию об избиении академика РАН в центре Москвы

Текст: Наталья Козлова

СК начал доследственную проверку избиения старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
СМИ: В Москве избили экс-солиста группы "На-На" Валерия Юрина

Пожилой ученный, которому исполнилось 81 год был избит в центре Москвы, недалеко от своего дома. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где сейчас и находится.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова, нападавшим оказался мужчина со стройки, которая расположена рядом с домом ученого.

Представитель СК говорит, что сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, "направленные на установление всех фактов". По результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать уголовное дело или нет.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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