СК проверяет информацию об избиении академика РАН в центре Москвы

СК начал доследственную проверку избиения старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова.

Пожилой ученный, которому исполнилось 81 год был избит в центре Москвы, недалеко от своего дома. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где сейчас и находится.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова, нападавшим оказался мужчина со стройки, которая расположена рядом с домом ученого.

Представитель СК говорит, что сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, "направленные на установление всех фактов". По результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать уголовное дело или нет.