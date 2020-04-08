В Тверской области разрешили работать 220 предприятиям

В Тверской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будут работать 220 системообразующих предприятий.

Перечень производств утвержден на заседании регионального правительства. В него включены компании сфер машиностроения и металлообработки, легкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма, которые сегодня дают около 40 процентов регионального валового продукта.

Из них 146 компаний регионального значения - с численностью работающих более 100 человек или выручкой от одного миллиарда рублей. И 74 предприятия муниципального значения - с количеством сотрудников до 100 человек. В общей сложности на всех этих предприятиях трудоустроены больше 65 тысяч человек.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, системообразующие предприятия смогут продолжить производственную деятельность при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При этом органы государственной власти и местного самоуправления должны будут организовать постоянный мониторинг финансово-экономического состояния предприятий. В случае необходимости им будет предоставлена государственная поддержка: антикризисные меры федерального и регионального уровней, административная, кадровая помощь и поддержка в ресурсоснабжении.