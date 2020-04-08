За сутки коронавирусом в Подмосковье заболели 95 человек

95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Подмосковье за последние сутки. По данным областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса, всего в регионе сейчас 549 заболевших.

Среди вновь заболевших четыре ребенка и 54 человека в возрасте от 18 до 45 лет.

Все меньше остается муниципалитетов, где COVID-19 не выявляли. Сегодня таких округов осталось лишь 8 - это Шаховская, Руза, Кашира, Озеры, Зарайск, Серебряные Пруды, Рошаль и Шатура.