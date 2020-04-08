Только за пять дней на горячую линию Центра общественного контроля в сфере ЖКХ (ЦОК ЖКХ) "Глаза б мои не видели", посвященную проблемным фасадам многоквартирных домов Кирова, поступило более сотни сообщений.

Конкурс наихудших

После того как члены Общественной палаты Кировской области (ОПКО) побывали на 80 объектах, обозначенных в обращениях, определился несомненный лидер - дом N5 по улице Лепсе. Впрочем, и остальные дома мало чем уступают победителю в конкурсе наихудших фасадов: неухоженные и серые обшарпанные фасады, а также разноцветные вывески на них наводят тоску на многих горожан.

Однако именно дом N 5 по Лепсе показался общественникам зданием, максимально отражающим картину бездействия управляющих компаний и собственников.

- Мы не ожидали такого всплеска обращений, - признается руководитель ЦОК ЖКХ Сергей Улитин.

Хотя звонков поступило чуть более сотни, достаточно пройтись по городу, чтобы понять: тоску наводит гораздо большее количество зданий. Члены ОПКО уже готовят официальные письма в управляющие компании с целью обратить их внимание на аварийность некоторых фасадов домов и принять скорейшие меры по предотвращению дальнейшего разрушения. Хотя, по словам Улитина, содержание фасада многоквартирного дома в надлежащем виде - обязанность собственников. Но в сегодняшней экономической ситуации вряд ли кто будет заниматься фасадами при протекающей крыше.

Реальны ли планы?

Правда, большинство домов, проинспектированных общественниками, включены в краткосрочную программу капитального ремонта и сроки обновления фасадов у них запланированы на ближайшие пять лет. Но даже если программа в связи с последними событиями скорректирована не будет, пять лет - слишком большой срок: за это время фасады придут и вовсе в безобразное состояние.

Кроме того, работа регионального фонда капремонта постоянно вызывала вопросы на протяжении всех последних лет. Так, по данным областной прокуратуры, результаты проверок в прошлом году и в начале этого свидетельствуют о том, что выявленные нарушения влияют как на сроки выполнения планов капитального ремонта, так и на качество работ. Причем они есть как со стороны фонда, так и со стороны органов местного самоуправления, отвечающих за данное направление. Только за это время надзорное ведомство обнаружило при реализации областной программы капремонта более 600 нарушений законов.

Памятники XVIII века наводят ужас

По словам известного общественника, автора проекта "Пешком по Вятке" Антона Касанова, удивительно, что только сейчас поднят вопрос о внешнем виде города. О подобного рода проблемах градозащитники и общественники заявляли не один десяток лет, но у властных и околовластных структур отношение к этим вопросам все последние годы было прохладное, проблемы архитектурной составляющей, облика города всегда отодвигались на второй план.

- Даже в предыдущий период, в годы нефтяного изобилия, при большом арсенале имевшихся у чиновников разного уровня механизмов и инструментов финансирования почти ничего не было сделано, чтобы привести к приемлемому виду внешний облик зданий, - говорит Касанов. - Более того, через четыре года у города юбилей, но возможность провести в его рамках масштабную работу по реставрации фасадов зданий, построенных в разных эпохи, не была использована. В итоге едва ли в нынешних условиях стоит ждать изменений к лучшему.

При этом на здания, обладающие статусом объектов культурного наследия, например областного драмтеатра, механизм капитального ремонта вообще не распространяется. Это значит, что требуется очень сложная работа разных ведомств и организаций, чтобы решить проблему с ремонтом фасадов именно зданий-памятников на центральных улицах города. Сейчас в ужасном состоянии находятся все самые старые дома города XVIII века постройки (Приказная изба, Консисторский дом, дом Перминова).

По мнению общественника, к каждому зданию нужен индивидуальный подход. Мало провести ремонт фасада, нужно еще сделать его так, чтобы сохранить оригинальный внешний вид тех же сталинок и не нарушить культурный код района. А такой ремонт фасадов, как в случае со зданием Авиационного техникума, где строители закрыли уникальное панно, не сулит ничего хорошего.

Верните архитектора и художника

Чтобы решить проблему, Антон Касанов предлагает вернуть в городской администрации должности главного архитектора и художника. О чем, кстати, многие говорили уже неоднократно, когда речь заходила о внешнем облике Кирова.

По мнению автора многих знаковых проектов в Кирове архитектора Константина Павлова, чтобы решить проблему фасадов, которая касается прежде всего старого фонда и объектов культурного наследия, должна быть специальная программа, возможно, с участием не только государственных, но и спонсорских средств.

- Нынешнее состояние фасадов во многом обусловлено практиковавшейся в поздние советские годы неправильной технологией их ремонта, - говорит он. - Тогда фасады совершенно бездумно штукатурили цементным раствором, они не "дышали", накапливая влагу под штукатурным слоем, и начинали разрушаться. Для ремонта таких фасадов нужен специальный раствор на минеральных смесях, чтобы влага могла выйти из стен.

Сейчас есть много различных новых технологий, предполагающих устройство различных, в том числе вентилируемых, фасадов. Но они подойдут далеко не всегда. Например, сталинки, которых немало в Кирове, так ремонтировать нельзя из-за обилия на них различной лепнины. Тем более такой ремонт не подойдет для исторических зданий. А вот хрущевки, где вообще нет никакого декора, вполне можно ремонтировать таким способом.

По мнению архитектора, ситуацию усугубляет и тот факт, что Россия идет по пути всевозможных тендеров, которые уменьшают стоимость работ, но снижают их качество. Ремонт делается спешно, чтобы выдержать сроки, с применением дешевых материалов, чтобы уложиться в смету. А результат не выдерживает даже гарантийных сроков.

Пока нет денег на хороший ремонт, лучше хотя бы остановить процесс разрушения, законсервировав фасады от внешнего воздействия.

А как у соседей?

Центр развития дизайна и городской среды Удмуртской Республики (УР) планирует создать к празднованию 260-летия основания Ижевска универсальный фирменный стиль, чтобы в течение года он мог работать на всех носителях, связанных с круглой датой.

По словам Андрея Зубрилова, руководителя Центра развития дизайна УР, сейчас проводится исследование визуального наследия города от даты его основания до наших дней. "Специалисты Центра собирают и упорядочивают базовую информацию о визуальных символах Ижевска, - говорит он. - Собранные данные будут выложены в общий доступ, после чего мы пригласим жителей Ижевска пополнить коллекцию через загрузку материалов на сайте. На основе собранных данных будет построен фирменный стиль 260-летия, который может лечь в основу нового символа Ижевска".

Для совместной работы над фирменным стилем запланировано также привлечение ижевского дизайн-сообщества. Задача дизайнеров - понять, какие символы и образы присущи Ижевску, какие решения были реализованы ранее, есть ли особый "почерк" у города. На этой основе специалисты будут делать современный, практичный и узнаваемый фирменный стиль празднования. Первая часть исследования появится в середине апреля, готовый фирменный стиль горожане смогут увидеть в мае.