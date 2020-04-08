В Прикамье от коронавируса скончался третий человек

Утром в пермской инфекционной больнице скончался еще один пациент, у которого был ранее диагностирован коронавирус (COVID-19).

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, скончавшемуся пациенту было 69 лет. Помимо коронавируса, он страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье зафиксировано 32 подтвержденных случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.

Шесть человек уже выздоровели, трое скончались. В регионе со 2 апреля введен режим полной самоизоляции граждан.