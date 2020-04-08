В Прикамье откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

Пройти обучение уже в этом год смогут порядка 1220 человек. Большая часть средств на реализацию проекта направлена из нацпроекта "Образование", инициированного президентом России.

В этом году на базе Пермского радиотехнического колледжа будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Идею поддержал исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он подчеркнул значимость развития системы непрерывной профессиональной подготовки в регионе и поручил минобру контролировать процесс открытия центра.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что целью создания центра является формирование и развитие системы опережающей профессиональной подготовки кадров для экономики Пермского края, включая основную для края область - цифровую экономику.

- В центре все желающие смогут проходить ускоренное профессиональное обучение, подготовку и переподготовку, повышать квалификацию. Все это позволит быстро маневрировать в условиях быстроменяющейся экономики, - акцентировала министр.

Обучение или переподготовка займут от одного месяцы до полугода, а по окончанию занятий учащиеся получат свидетельства о профессии или диплом о профессиональной переподготовке. В 2020 году в ЦОПП будут развиваться три направления: информационные и коммуникационные технологий, производство и инженерные технологии и творчество и дизайн. Планируется, что в будущем перечень направлений, по которым здесь можно будет пройти подготовку, значительно расширится.

В текущем году через центр сможет пройти не менее 1220 человек. А начиная с 2021 года, в центре смогут проходить обучение 1350 человек.

Центр опережающей профессиональной подготовки или сокращенно ЦОПП - это площадка-агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.

Основные задачи такого центра - формирование современной системы подготовки по приоритетным для региона компетенциям, разработка и реализация новых форм и моделей профессиональной ориентации, развитие приоритетных для Пермского края компетенций и формирование новых.

На создание ЦОПП предусмотрено финансирование из регионального бюджета - 2,6 миллиона рублей и из федерального бюджета - 49,5 миллиона рублей.