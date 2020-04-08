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08.04.2020 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье похитители девушки предстанут перед судом

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Кунгурском межрайонном следственном отделе завершено расследование дела о похищении человека. Двух жителей Перми обвиняют в похищении девушки, а также в незаконном проникновении в чужое жилище.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что в поселке Садоягодное 26-летний обвиняемый через окно незаконно проник в чужую квартиру и похитил 25-летнюю знакомую, которая решила прекратить ранее существовавшие между ними отношения. Рядом с домом его поджидал 30-летний подельник, который помог увезти похищенную девушку на автомобиле и поместить ее в номер мини-отеля.

Спустя сутки сотрудниками полиции было установлено местонахождение потерпевшей, и она была освобождена.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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